Fibrillazioni al centro, governo a rischio?

Le questioni di metodo e di merito poste dal senatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi all’azione del Governo Conte bis, hanno improvvisamente riacceso il dibattito politico al centro.

E’ noto che la maggioranza che sostiene il Governo Conte bis era nata da un accordo parlamentare tra M5S, PD e Italia Viva per scongiurare le elezioni e cercare di mettere all’angolo la Lega di Salvini e di conseguenza tutto il centrodestra.

L’operazione politica di Renzi era riuscita nell’intento anche se l’attuale maggioranza era e rimane spuria e frutto di un compromesso politico. Pertanto non devono tanto sorprenderci le attuali fibrillazioni interne alla maggioranza.

La pandemia da Covid-19 le aveva mascherate per gran parte del 2020, ma l’anomalia di questa maggioranza rimane anche se lo stato di necessità ha rallentato l’emergere delle evidenti divergenze di visione politica.

La fase attuale, pur perdurando la seconda ondata del virus, appare segnare uno spartiacque con i recente passato. Il piano vaccinale generalizzato è ormai alle porte e alla fine di febbraio il nostro Paese dovrà trovarsi pronto a presentare il proprio piano Marshall ovvero il recovery plan europeo per utilizzare i famosi 209 miliardi di euro del recovery fund per il trienno 2021-2023.

Un’operazione che non va per nulla sottovalutata e sulla quale ci giochiamo il futuro e la ripresa della nostra economia. Ecco perché per il recovery plan servono le migliori intelligenze del Paese e una visione politica lungimirante di medio – lungo termine.

Il punto politico è se il Governo Conte bis abbia questa visione oppure no.

Non è un caso che sia stata proprio Italia Viva e forse anche parte del Partito democratico a porre sul tavolo alcune questioni politiche. Il centro nell’attuale maggioranza è rappresentato da Italia Viva e da quella parte del PD che proviene dalla ex Margherita.

Persone che sono abituate a governare, a confrontarsi nel merito delle questioni e a non farsi trovare impreparati e rischiare di disperdere risorse europee che sono un unicum nella storia dell’Unione.

Nessuno può immaginare quello che potrà accadere a gennaio, al rientro da queste vacanze natalizie blindate anche se appare inverosimile pensare ad una crisi di governo al buio o ad elezioni anticipate.

Io penso che alla fine si troverà un accordo politico con o senza Conte e il Governo andrà avanti con la sua azione perché nessuno si prenderà la responsabilità di farlo cadere. Quello che c’è da sperare per il futuro è però l’avvento di forze politiche che siano meno propagandistiche e demagogiche e che siano invece capaci di praticare l’arte della mediazione e del compromesso, dotate di un forte senso delle istituzioni, con una forte visione del bene pubblico e non di interessi particolaristici.

Una visione d’innovazione dei settori economici e sociali, della pubblica amministrazione affrontando le sfide contemporanee della lotta alla disoccupazione, della salvaguardia ambientale, della gestione dei flussi migratori, dell’equità tanto per citare alcune questioni fondamentali e se per farlo serve un centro politico-culturale, come area politica pragmatica orientata alle riforme necessarie allora ben venga.

Quello che però si vede oggi al centro e che se vogliamo ha portato anche al successo dei radicalismi siano essi di destra o di sinistra, sono formazioni politiche unipersonali, basate su singole leadership che non riescono però ad aggregare gli interessi all’interno di una cornice politico-istituzionale unitaria e per avere una visione politica alternativa serve uno sforzo per cercare di concentrare le forze in un contenitore partitico che possa riportare il baricentro ad essere fondamentale per spostare gli equilibri delle coalizioni.

A cura di Andrea Merler