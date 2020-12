Festività natalizie: le pro loco trentine mantengono viva la tradizione

Nessuna delle 190 Pro Loco trentine potrà organizzare i tradizionali appuntamenti natalizi e per restare vicine alle comunità di riferimento si sono dovute reinventare.

Il Consorzio della Vigolana ha organizzato l’evento #decoriAmovigolana nel quale i residenti hanno addobbato l’albero di Natale attraverso dei tutorial visibili sui canali social, l’albero di Natale è esposto nelle sede del Consorzio.

La Pro Loco di Cles ha raccolto i racconti natalizi scritti dagli abitanti che sarà pubblicato sul sito dell’associazione. A Tenna la Pro Loco ha invitato i residenti a partecipare all’allestimento del presepe.f

Presepe che in un certo qual modo è stato riscoperto diventando un tema comune di molti progetti delle singole Pro Loco. A Zambana “ La via dei presepi”; in Piana Rotaliana “ La magia dei presepi”; a Lavis la mostra dei presepi diffusi; a Spormaggiore “ I presepi più bei” solo per citarne alcuni di una lunga serie che copre tutto il territorio provinciale.

Ma sarà anche un Natale virtuale. Le Pro Loco di Torcegno e Mezzolombardo per i loro presepi puntano sulle rispettive pagine Facebook. Quella Cis ha ideato una mappa virtuale per visitare tutti quelli che si trovano in paese. Originale l’idea della Pro Loco di Faedo con “ Ti regalo una storia” ispirata alle scene del presepe che hanno creato una storia molto particolare che verrà spedita a chiunque ne farà richiesta.

A Sagron Mis gli addobbi natalizi sono stati affidati ai disegni dei bambini con un sottofondo musicale e racconti a tema di Gianni Rodari letti da un narratore. Sarà di certo un Natale diverso da tutti gli altri, ma le Pro Loco non hanno rinunciato a fare il possibile per mantenere viva la tradizione natalizia.

