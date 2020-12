Comune di Ala: sono due i posti disponibili per il servizio civile

Sono due i posti di servizio civile che il Comune di Ala ha previsto per il 2021 al suo interno. Uno sarà in biblioteca, un altro ragazzo o ragazza farà esperienza al nuovissimo sportello punto risposte “pArLA”.

I due progetti rientrano nei programmi dello “Scup”, il servizio civile universale provinciale, riservato a giovani tra i 18 ed i 28 anni. I giovani selezionati riceveranno 600 euro al mese e lavoreranno per un anno, in affiancamento al personale del Comune, a partire dal 1 febbraio 2021. C’è tempo fino all’8 gennaio per presentare la propria candidatura.

Chi opererà in biblioteca avrà il compito di coinvolgere il pubblico, attraendone di nuovo, avvicinandolo alle attività del servizio e alla lettura, usando i social e organizzando mostre virtuali, interviste, facendo circolare informazioni e promuovere ciò che offre la biblioteca.

Chi invece opererà allo sportello punto risposte avrà compiti di digitalizzazione nel supporto al cittadino, opererà allo sportello per l’accoglienza, ritiro o consegna di documenti e verrà coinvolto anche nei servizi “a domicilio” dello stesso sportello.

Le candidature vanno presentate entro l’8 gennaio. Non vanno fatte in Comune, bensì sul sito Internet serviziocivile.provincia.tn.it, dove si trovano i progetti completi, i requisiti necessari per poter presentare domanda, le modalità per farlo e tutte le informazioni su come funziona il servizio civile. La selezione verrà fatta sulla base di curriculum e di un colloquio.

