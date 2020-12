Apre oggi il pre-cantiere per la nuova sede degli ordini degli Ingegneri e degli Architetti, dell’Urban center e del Centro giovani all’ex mensa Santa Chiara

Apre oggi il “pre-cantiere demolizioni” che precede il cantiere di riqualificazione vera e propria dell’edificio ex Mensa S. Chiara, il cui appalto con valutazione economicamente più vantaggiosa è nelle fasi conclusive.

Tutta la zona identificata nel “Santa Chiara Open lab” (finanziata dal Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia – DPCM 25 maggio 2016) compreso il complesso di Ex Lettere è oggetto di progettazione e interventi.

Presumibilmente a primavera inizieranno i lavori di riqualificazione vera e propria dell’ex Mensa S. Chiara che potrebbero essere aggiudicati entro gennaio. L’edificio è destinato ad ospitare il nuovo Urban center, la sede dell’ordine degli Architetti e degli Ingegneri e il Centro Giovani.

L’edificio della ex mensa è inutilizzato da molti anni, sostanzialmente abbandonato dall’Opera Universitaria nel 2008: da tempo veniva ricercata una nuova destinazione d’uso, compatibile con la natura della struttura e coerente con le funzioni nel contesto urbano circostante, presenti e future. I lavori di pre-cantiere sono stati aggiudicati alla ditta Caliari Giuseppe & c srl. e oggi inizierà l’allestimento dell’area con la predisposizione della gru.

Sono previsti la demolizione di tramezze, controsoffitti, finiture, pavimenti e impianti interni oltre che del corpo di fabbrica a sud del complesso. E’ previsto inoltre un intervento sulla struttura del tetto, divenuto urgente in seguito a danneggiamenti causati delle intemperie. L’importo del quadro economico dei lavori di pre-cantiere per demolizioni è €. 215.000.

Il progetto è stato il frutto di un percorso di confronto con gli ordini professionali degli Architetti e degli Ingegneri che occuperanno con le loro sedi la parte storica dell’ex Lazzareto oltre ad alcuni volumi di nuova realizzazione.

Per ottemperare a funzioni e obiettivi, in sintonia con la progettazione del parco, è stato ripensato il rapporto dell’edificio esistente con il contesto e sono state previste nuove volumetrie per le quali è stata ottenuta deroga urbanistica. Un nuovo volume a nord del complesso conterrà parte dell’Urban center e della sede dell’ordine degli architetti al piano superiore, contribuendo a ridisegnare l’accesso principale al Centro giovani, che avverrà da nord, sull’asse di collegamento tra il complesso di ex lettere e il parco.

ll Centro Giovani occuperà il volume dell’ampliamento del 1986 verso il parco, che sarà funzionalmente separato e distinto dal vecchio lazzareto. Rivolto verso il parco verrà realizzato un nuovo volume trasparente ad ospitare un bar caffetteria.

Nel contesto dei lavori di pre-cantiere è previsto il taglio dei grandi cedri interni alla struttura progettata dagli architetti Cecchetto e Ferrari realizzata nel parco nel 1986, oltre che del cedro a sud dell’edificio, il cui impianto radicale era stato danneggiato durante i lavori di realizzazione della rampa per disabili negli anni 80.

L’albero si è sviluppato in elevazione con una tendenza asimmetrica che rispecchia la sua amputazione a livello radicale, e risulta avere ora dei problemi di stabilità. I tre grandi cedri deodara inglobati nell’ampliamento Cecchetto-Ferrari hanno creato molte difficoltà di manutenzione e gestione dell’edificio.

Attualmente i loro tronchi premono contro le strutture metalliche dei patii e la grande quantità di aghi e rami caduti dalle chiome soverchianti, mettono totalmente in crisi qualsiasi possibile funzionalità della raccolta delle acque meteoriche nell’edificio dell’ampliamento.

Due di questi alberi hanno già subito delle importanti amputazioni, in sommità. Il loro tronco ora raggiunge diametri compresi tra i 100 e i 120 cm ma potrebbe arrivare a raddoppiarsi. Al momento della costruzione dell’edificio non era stata valutata la loro prospettiva di crescita. L’edificio è abbandonato da molti anni e ora si dispone a una riqualificazione che impone il presupposto di consentirne l’utilizzo in sicurezza, garantendo la sostenibilità della sua gestione.

Gli alberi sono stati considerati incompatibili con la vita dell’edificio. E’ da considerare che si tratta di alberi piuttosto diffusi e comuni, anche se introdotti in Europa solo intorno al 1830. Nel contesto della riqualificazione del parco verranno considerate le necessarie ri-piantumazioni.

In considerazione del valore attribuito a questi grandi alberi, si è pensato allo sviluppo di più iniziative per riutilizzarne il legno: viene richiesto infatti di eseguire il taglio tenendo conto della necessità di impiegare il legno in seguito alla sua stagionatura per eseguire rivestimenti e componenti d’arredo all’interno dell’edificio, attraverso progetti sviluppati anche con la collaborazione del Servizio Cultura Turismo e politiche giovanili – Ufficio politiche giovanili.

L’obiettivo è quindi conservare la memoria di questi alberi, in sito, dando loro una nuova vita, nell’obiettivo di rigenerazione delle risorse nel contesto della riqualificazione di quest’area urbana.

Il progetto di riqualificazione è stato realizzato da un gruppo di professionisti sia interni che esterni all’amministrazione coordinato dall’arch. Anna Bruschetti, del Servizio Attività Edilizia del Comune di Trento, che si è occupata della progettazione architettonica con la collaborazione dell’arch. Ivan Muscolino. Il progetto delle strutture è dell’ing. Matteo Tomaselli, il progetto impianti elettrici dell’ing. Alberto Ricci e il progetto degli impianti meccanici dell’ing. Stefano Bertolini.