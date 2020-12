Sede Appm, Spinelli: “Al lavoro per una soluzione che soddisfi l’associazione”

“La Giunta provinciale di Trento è al lavoro per garantire una sede definitiva all’Associazione provinciale per i minori (Appm), così come è già stato assicurato ai vertici di questa importante realtà, che accoglie e offre una speranza ai ragazzi in difficoltà e, nel corso dei decenni, con la propria attività ha assunto un ruolo fondamentale all’interno del sistema trentino”.

Lo assicura l’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli, dopo le notizie pubblicate da un quotidiano locale, riguardanti la concessione dell’edificio ex San Martino all’associazione. “Il percorso per l’assegnazione di quella struttura di proprietà provinciale, davanti al quale ci siamo trovati come Giunta, è apparso subito complicato. Si tratta di complicazioni da attribuire sia a scelte politiche del passato tradotte in atti amministrativi non del tutto coerenti, sia all’evoluzione delle richieste e delle posizioni della stessa Appm” evidenzia l’esponente dell’esecutivo, che spiega come l’accordo prevedesse originariamente “una limitata ristrutturazione, mentre in fase realizzativa si optò, per vari motivi, per una più complessa e onerosa scelta di costruzione integralmente in legno, certificata ad alti livelli. Personalmente ho già spiegato ai vertici di Appm quali difficoltà abbiamo incontrato, ma ho anche riferito che stiamo lavorando per una soluzione definitiva, che soddisfi l’associazione e nel contempo renda il giusto merito alla Provincia”.

Pubblicità Pubblicità