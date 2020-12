Pena di 2 anni e 8 mesi per il 33 enne stalker macedone che per 8 anni ha “seviziato” la moglie

Le violenze sono iniziate nel 2011 e sono continuate per sette lunghi anni con calci, pugni e violenze di ogni genere. Il macedone inoltre, ha vessato la coniuge anche con maltrattamenti di tipo psicologico, insultandola per il suo aspetto fisico e costringendola a vere e proprie limitazioni della libertà personale, consistite in controlli assillanti dei suoi movimenti e frequentazioni nonché dei contatti telefonici.

Oltre alla violenza fisica seguivano le minacce di morte e di portarle via il figlio. La donna ha infatti resistito tutti questi anni per crearsi un’indipendenza economica e assicurare un futuro al figlio.

Capitava che le botte erano talmente violente da doversi recare al pronto soccorso. Il marito si arrabbiava per motivi futili. In un frangente c’è stato anche un tentativo di strozzarla.

Pubblicità Pubblicità

Nel 2018 con i referti del pronto soccorso in mano la donna aveva denunciato tutto quello che aveva subito cercando di separarsi dal marito. Di contro l’uomo ha iniziato un vero e proprio pedinamento della donna, aspettandola fuori dal luogo di lavoro e chiedendole insistentemente, attraverso continui messaggi tramite servizi di instant messaging, dove e con chi fosse, ordinandole di inviare foto e video per avere conferma della veridicità di quanto asserito dalla moglie.

L’epilogo della condotta vessatoria è avvenuto alla metà del mese di ottobre 2019 quando l’uomo è andato dai suoceri riferendogli che quando si fosse separato dalla figlia, l’avrebbe uccisa.

L’atteggiamento vessatorio non è comunque finito. L’uomo infatti non si dava per vinto e continuava a chiamarla, si presentava sul luogo di lavoro, la seguiva in auto e le tagliava la strada. Una volta nell’estate del 2019 l’uomo era entrato nell’auto della moglie colpendola con una portiera e sottraendole il cellulare.

Pubblicità Pubblicità



In quel caso la donna era stata dimessa dall’ospedale con cinque giorni di prognosi. L’estate scorsa il giudice di Trento aveva deciso per i domiciliari e per divieto di ogni tipo di contatto con l’ex moglie.

All’inizio della settimana davanti al giudice Enrico Borrelli, l’uomo ha patteggiato una pena a 2 anni e 8 mesi per stalking, rapina, maltrattamenti in famiglia e lesioni.

Pubblicità Pubblicità