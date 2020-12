Nel Regno Unito c’è la mutazione del Coronavirus: da Italia stop ai voli e all’ingresso

L’Italia vieta gli ingressi a chi negli ultimi 14 giorni è stato nel Regno unito, lo prevede una nuova ordinanza firmata dal ministro del salute Roberto Speranza alla luce della scoperta di una variante covid nel Paese anglosassone.

“Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dalla Gran Bretagna e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato” ha spiegato lo stesso ministro, aggiungendo: “Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione. La variante del Covid, da poco scoperta a Londra, è preoccupante e dovrà essere approfondita dai nostri scienziati. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza”.

La variante del corona virus viene definita “fuori controllo” in Gran Bretagna, dallo stesso ministro della Salute britannico. Il timore è che vanifichi effetti dei vaccini, Oltremanica fra l’altro la campagna vaccinale è già cominciata.

L’Organizzazione mondiale della sanità è in contatto costante con Londra per capire l’evolversi del virus. Il nuovo ceppo è ritenuto individuato anche in Austria e Danimarca. L’Italia, come Belgio ed Olanda, ha sospeso i collegamenti aerei con la Gran Bretagna.