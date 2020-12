In calo i contagi ma massima attenzione per gli anziani, Ferro e Fugatti: «Non fate visita ai nonni»

Fra i nuovi positivi, 84 persone hanno più di 70 anni. Nella giornata ieri si sono registrate 149 positività al tampone molecolare (su 3.687 test analizzati), 263 positività al test antigenico (su 2.085 test analizzati) e 34 positività ai test rapidi.

Il rapporto contagi/tamponi è per ora al 7,1%. Si sono registrati inoltre 4 decessi, di cui 3 in ospedale. Sono avvenuti 35 ricoveri ospedale a fronte di 32 dimissioni, e i guariti sono stati 680 in una sola giornata.

Attualmente le persone positive sono 2.452, e fra questi 1.660 sono a casa, 258 in Rsa, 17 in strutture intermedie e tutti gli altri sono in ospedale. Fra le persone ricoverate 50 sono in terapia intensiva. L’indice Rt è dell’1,05.

Il direttore dell’Apss Antonio Ferro si è rivolto principalmente ai giovani. Si è raccomandato con loro di ridurre al minimo gli incontri e di evitare i pranzi e le cene con i nonni.

Se volessimo a tutti i costi andare a trovare i nonni, il consiglio di Ferro è quello di indossare sempre la mascherina e di arieggiare le stanze. Visto il numero dei casi fra gli over 70 il direttore dell’Apss si aspetta che nei prossimo giorni potrebbero esserci 4 o 5 decessi.

Ferro ha concluso l’intervento dicendo che la situazione dipenderà da come i trentini si comporteranno nei prossimi giorni. E’ uno sforzo che i trentini devono fare anche per non affaticare ancora di più i sanitari, che stanno arrivando allo stremo delle forze.

Il presidente Fugatti si è aggiunto alle raccomandazioni fatte da Ferro e si è appellato al senso di responsabilità dei trentini. I decessi continuano e le persone si ammalano, ma nonostante la difficile situazione il presidente ha affermato che lui vede la luce in fondo al tunnel.