Il Sindaco di Cles Ruggero Mucchi conferma il recupero del mercato per lunedì 21 dicembre

Con ordinanza emanata il 6 dicembre, si comunicava che il consueto mercato mensile programmato per lunedì 7 dicembre veniva sospeso a causa della neve.

Il 19 dicembre il Sindaco di Cles Arch. Ruggero Mucchi ha reso pubblica una comunicazione in merito al recupero del mercato, che si terrà lunedì 21 dicembre; ecco il testo:

“Si comunica (per chiarezza) che il DPCM dd. 18/12/2020 e l’Ordinanza n.60 del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, non modificano le indicazioni vigenti riguardo ai mercati all’aperto. Le aziende che costituiscono il mercato sono titolari di regolare Concessione di suolo pubblico, hanno diritto di usufruirne e sono consapevoli delle modalità con cui va gestito il mercato secondo il disciplinare già in vigore. La sospensione o annullamento del mercato, quindi, deve essere assunta dal Sindaco in caso di manifesto ed esplicito rischio per la salute e l’incolumità dei cittadini. Tale situazione però non è supportata da alcuna indicazione normativa o restrizione particolare riferibile ai decreti e ordinanze di cui sopra.

Pur comprendendo i cittadini che fanno pervenire la propria preoccupazione per tale iniziativa, si ritiene che non vi siano i presupposti per annullare il mercato. Si raccomanda invece l’applicazione dei comportamenti fondamentali già noti da tempo (uso delle mascherine, mantenimento delle distanze interpersonali, evitare gli assembramenti, ecc.) che stanno ormai alla base della nostra quotidianità, anche in altre situazioni ed eventi che rimangono attivi anche al chiuso pur con precise modalità di comportamento (negozi, celebrazioni religiose, ecc.). E’ previsto tuttavia un adeguato presidio di controllo a servizio proprio dei cittadini e della pubblica sicurezza in collaborazione anche con gli esercenti ambulanti”.

Info: Comune di Cles

