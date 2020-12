Dalle 20 coprifuoco anche per i cani in Trentino. E scoppia la polemica

Non si può uscire nemmeno a portare in passeggiata i cani. Il coprifuoco in versione trentina non prevede infatti la possibilità per i proprietari di cani di uscire dopo le 20.

Nessuna concessione al contrario di quanto succedeva a marzo quando il lockdown nazionale dava questa possibilità.

La questione è emersa nella serata di ieri quando alcuni proprietari di cani sono stati fermati dalle forze dell’ordine ed invitati a tornare a casa senza sanzioni solo perché erano i primi giorni di applicazione.

Da qui la verifica ed in effetti nel testo del provvedimento provinciale non ci sono specifiche esclusioni: dopo le 20 si può circolare solo per motivi di lavoro, salute o straordinari. Che dire? Se già il provvedimento di anticipare il coprifuoco alle 20 ha creato non poco malumore, questa mancanza di deroga ha scatenato la reazione sui social, una protesta che non mancherà di innescare una polemica anche politica.

E se per motivi di lavoro non si riesce a rincasare prima delle 20? Basta fare tutto in casa ed il problema è risolto, ma non è proprio così facile.

