Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella: eletto il nuovo consiglio d’amministrazione

Si è tenuta venerdì 18 dicembre alle ore 10.00 presso la sede di Tione di Trento la prima Assemblea dei soci della neonata Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella presieduta dal Presidente uscente Andrea Armanini e alla presenza del Rappresentante Designato notaio Raffaele Greco e del segretario verbalizzante direttore Marco Mariotti.

Il nuovo consiglio d’amministrazione della neo costituita Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella è composto da: Marco Baccaglioni (in rappresentanza del territorio Vallesabbia); Carlo Ballardini (in rappresentanza del territorio ex Adamello Brenta); Monia Bonenti (in rappresentanza del territorio ex Adamello Brenta), Fabrizia Caola (in rappresentanza del territorio ex Pinzolo), Lorenzo Cozzio (in rappresentanza del territorio ex Val Rendena), Sandro Diprè (in rappresentanza del territorio Saone), Ruben Donati (in rappresentanza del territorio Giudicarie Esteriori), Cristian Fusi (in rappresentanza del territorio Chiese Bagolino), Maria Alessandra Mottes (in rappresentanza del territorio Paganella Rotaliana), Luigi Olivieri (in rappresentanza del territorio ex Pinzolo), Cinzia Pellegrino (in rappresentanza del territorio ex Pinzolo).

Martedì è previsto i primo consiglio d’amministrazione che andrà ad eleggere le cariche societarie. Eletto anche il nuovo Collegio Sindacale che sarà composto da Luca Tomasi, sindaci effettivi Rossana Maratti e Marco Polla, mentre sindaci supplenti Darvin Bottamedi e Roberto Tonezzer.

Succede molto raramente che l’assemblea si possa tenere in prima convocazione, ma questa volta è successo grazie alla partecipazione per delega di 6760 soci, più di un terzo degli aventi diritto al voto.

Un dato oltre ogni aspettativa che evidenzia il grande senso di appartenenza alla propria Cassa Rurale da parte dei soci.

Grazie alla loro massiccia partecipazione la Cassa devolverà 169 mila euro a favore degli ospedali e delle Associazioni di primo soccorso di tutto il territorio ancora impegnate nel fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Ampia rappresentanza femminile: ben 5 le donne nella governance della nuova Cassa. Approvati anche i compensi agli Amministratori, alla Commissione Amministratori Indipendenti e al Collegio Sindacale, al terzo punto dell’ordine del giorno dell’Assemblea.