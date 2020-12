Bufera su Ugo Rossi che «minaccia» l’assessora Segnana: «Devi stare molto attenta a come ti rivolgi a me»

Un venerdì molto nervoso quello passato in aula consiliare durante i lavori sulla manovra finanziaria.

All’altezza dell’articolo 17 è partita una querelle tra il consigliere Ugo Rossi (Patt) e l’assessora Stefania Segnana con diversi interventi sull’ordine dei lavori per un intervento giudicato poco rispettoso dell’una da parte dell’altro. Rossi è stato ripreso più volte dal presidente Kaswalder per non aver rispettato i tempi del suo intervento e per dei comportamenti al limite dell’educazione.

Il contendere è stato un emendamento identico presentato prima da un consigliere delle minoranze e bocciato, poi da un esponente della maggioranza che invece è stato votato. Questo ha innescato una miccia che ha portato Rossi a pronunciare delle frasi giudicate «sessiste» nei confronti dell’assessora Segnana.

Pubblicità Pubblicità

A riguardo dell’emendamento, ciò che è successo, non è certamente uno scandalo e si è verificato decine di volte quanto a governare era lo stesso Rossi. A sottolinearlo è stato l’assessore all’istruzione Mirko Bisesti che è intervenuto in difesa dell’ amica di partito Stefania Segnana.

«C’è stato un buon clima fino a ieri sera – ha detto Bisesti prendendo la parola – però io vorrei chiedere all’opposizione se fosse successo il contrario cosa avrebbe fatto. Cioè se ad essere appellata così una esponente delle minoranze che sarebbe successo? Vi chiedo di tornare al clima costruttivo che c’era in precedenza e che la frase detta da Rossi venga condannata da tutta l’aula».

L’appello è stato subito colto da Sara Ferrari (PD) che ha condannato le parole di Rossi: «Quando ci si rivolge a delle esponenti di genere femminile – ha detto prendendo la parola – intervenendo rispetto alla loro attività, i giudizi politici non devono essere definiti sessisti a prescindere. Non è però tollerabile, ha aggiunto chiarendo di non riferirsi al contesto odierno, quello che con un neologismo viene definito mansplaining, ovvero l’atteggiamento paternalistico di alcuni uomini che tendono a spiegare alle donne qualcosa di ovvio, supponendo che la donna non capisca o che comunque debba fermarsi ad ascoltare anche quando ne sa di più.»

Pubblicità Pubblicità



Per “fatto personale” è poi intervenuta Stefania Segnana: «Il consigliere Rossi più di una volta è venuto qui nella mia postazione a dirmi che devo stare molto attenta a come mi rivolgo a lui, dicendo che non mi devo più permettere di rivolgermi a lui così. Sappiamo ormai da tempo che Ugo Rossi non ha molto rispetto delle donne e lo ha dimostrato nella precedente legislatura».

Laconico l’intervento di Mara Dalzocchio capogruppo della lega: «Grazie per la lezione di stile che ha dato l’assessora Segnana, per il consigliere rossi ci vorrebbe un po’ più di educazione.» Alla fine sono arrivate le scuse reciproche e la cosa è rientrata.