ANCE Trento: Andrea Basso succede a Giulio Misconel

Si è svolta venerdì 18 dicembre l’assemblea annuale dell’Associazione Trentina dell’Edilizia-ANCE Trento. L’evento, che in considerazione della situazione epidemiologica in corso si è svolto in videoconferenza, ha sancito il passaggio di consegne al vertice dell’Associazione.

Andrea Basso succede a Giulio Misconel alla guida di ANCE Trento, dopo esserne stato Vice presidente, assieme a Mirto Benoni, nel corso degli ultimi anni.

Giulio Misconel ha guidato ANCE Trento dal marzo del 2013, fin da quando cioè ANCE Trento era ancora la Sezione autonoma dell’edilizia di Confindustria Trento. Nel corso del 2015 ha preso però forma il progetto di creazione dell’Associazione Trentina dell’Edilizia, costituita nella forma del collegio autonomo aderente all’ANCE nazionale.

Il 1° gennaio 2016 è quindi nata ATE-ANCE Trento, che è subentrata alla disciolta Sezione autonoma dell’edilizia di Confindustria Trento nella rappresentanza provinciale della categoria dell’edilizia.

Misconel ha guidato la transizione di ANCE Trento da Sezione a Collegio e il consolidamento della nuova Associazione che oggi, a cinque anni di distanza dalla sua costituzione, conta oltre un centinaio di imprese associate, facenti parte della filiera delle costruzioni.

Una presidenza connotata da un intensissimo impegno associativo, quella di Misconel, che la base associativa gli ha voluto riconoscere tributandogli un’ideale “standing ovation” con un lunghissimo e caloroso applauso, quale ringraziamento per l’energia, l’intelligenza, ma anche il tempo, che ha messo a disposizione dell’Associazione ricoprendo una carica che, è bene ricordarlo, è a titolo completamente gratuito.

Misconel si è detto onorato del ruolo che ha ricoperto in questi quasi otto anni di presidenza. Ha voluto quindi ringraziare la sua squadra, ed in definitiva tutti gli associati, senza il cui perseverante sostegno non sarebbe stato possibile realizzare il progetto, che appariva in principio quasi un sogno, di costituire un nuovo soggetto associativo in grado di unire la filiera delle costruzioni.

Un’Associazione che ha voluto anticipare i tempi anziché rincorrerli, riconoscendo la realtà economica attuale, che vede le imprese edili come un anello di una più lunga filiera in cui non ha quindi più senso ragionare individualmente.

Fiero, si è detto Misconel, di passare il testimone ad Andrea Basso e, con esso, consegnargli la guida di una Associazione che, nonostante una crisi del settore che dura ormai da più di un decennio – fatto salvo un tentativo di ripresa che si è concretizzato nel 2019 ma che è stato subito “ucciso in culla” dalla pandemia da Covid-19 – gode invece di ottima salute, grazie anche a un’attività associativa preziosa, sia dal punto di vista dei servizi associativi, sia sotto il profilo della rappresentanza della categoria.

E un ringraziamento Misconel lo ha voluto esprimere anche ai funzionari della Struttura dell’Associazione, la cui professionalità, esperienza e disponibilità sono uno dei punti di forza di ANCE Trento. Dal primo gennaio 2021, la guida dell’Associazione sarà quindi assunta da Andrea Basso, dell’impresa Basso geom. Luigi Srl, storica impresa giunta alla seconda generazione e che da 45 anni è nota a Trento e provincia nell’ambito dei restauri, delle ristrutturazioni e delle nuove realizzazioni.

Basso, che ha voluto ringraziare personalmente Misconel per l’incessante lavoro portato avanti negli anni, si è detto onorato di raccogliere il testimone alla guida dell’Associazione e, al contempo, consapevole del forte impegno che lo attende, ma anche convinto che con un efficace lavoro di squadra e con l’impegno di tutti, sarà in grado di proseguire il lavoro svolto dal suo predecessore e di portare il suo personale contributo in termini di idee e progettualità.

Ad affiancarlo in Comitato di Presidenza, oltre al Vice Presidente Mirto Benoni, Presidente della Cassa edile di Trento dallo scorso ottobre, ci sarà anche Stefano Tomasini, che potrà mettere a frutto in questo nuovo ruolo la lunga esperienza associativa maturata, anche quale Presidente del Centrofor, l’ente bilaterale per la formazione professionale e prevenzione infortunistica dell’edilizia della Provincia di Trento.

Un piccolo-grande rammarico, sottolineato da molti durante l’assemblea, è stato quello di non essersi potuti incontrare personalmente, come negli anni scorsi, per un evento che rappresenta il suggello della vita associativa. Un appuntamento, però, solo rimandato nel tempo a quando, speriamo il più presto possibile, ci si potrà nuovamente incontrare e stringersi la mano.