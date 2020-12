Sul palco del Teatro virtuale arriva il Concerto di Natale in streaming

Nel Teatro Virtuale del Centro Servizi Culturali S. Chiara non poteva di certo mancare l’appuntamento musicale con il “Concerto di Natale”. Un omaggio che l’Ente ha voluto rivolgere al proprio pubblico in questo momento difficile per tutti.

Martedì 22 dicembre, alle ore 21, sul sito internet del Centro sarà pertanto possibile assistere al Concerto di Musica Sacra Barocca, realizzato dall’Ensemble vocale e strumentale Continuum diretto dal maestro Luigi Azzolini.

L’Ensemble vocale Continuum sarà formato da ventidue esecutori, con solisti: Karin Selva ed Elena Bertuzzi (Soprano), Chiara Brunello (Alto), Gian-Luca Zoccatelli (Tenore) e Francesco Toso (Basso). L’Ensemble Strumentale sarà invece composto da quattordici elementi.

Una serata dedicata a due delle più belle pagine sacre del repertorio barocco, e che vedrà l’Ensemble impegnato con il Gloria in re maggiore di Antonio Vivaldi (per soli, coro, tromba, oboe, archi e basso continuo) ed il Dixit Dominus di Georg Friedrich Händel (per soli: Soprano I, Soprano II, Contralto, Tenore, Basso, coro a cinque voci miste, archi e basso continuo).

Ritenuta una delle composizioni più brillanti di Antonio Vivaldi, il Gloria concentra i suoi principali processi di scrittura e dà una visione di come avrebbe potuto essere la musica religiosa italiana nel XVIII secolo, in particolare a Venezia. Più libera nella sua concezione, la composizione segna la rinascita della scrittura vocale influenzata dall’opera lirica e offre agli interpreti numerose possibilità di dimostrare il virtuosismo vocale.

Quasi un contemporaneo del Gloria di Vivaldi, il Dixit Dominus fu composto da Georg Friedrich Händel durante il suo primo soggiorno a Roma nel 1707. Il Salmo è diviso in nove brevi movimenti, e alterna parti per gruppi di solisti, coro, archi e continuo. Nelle sue pagine il compositore riesce a fondere lo stile italiano, nel quale le parti solistiche non nascondono l’impronta di carattere operistico, con la scrittura contrappuntistica della quale Händel vanta grande padronanza grazie agli studi compiuti in Germania.

Il Concerto di Natale verrà trasmesso in streaming alle ore 21 sul sito internet del Centro (Teatro virtuale, sezione Streaming) e sarà possibile accedervi gratuitamente, previa prenotazione obbligatoria da effettuare su www.centrosantachiara.it , (fino alle ore 20.45) all’interno della scheda relativa allo spettacolo. Il video sarà disponibile soltanto nella giornata e nell’ora di programmazione indicata.