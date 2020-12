Ieri l’assemblea dei Delegati SAT: la scommessa su tecnologia, innovazione e patrimonio immobiliare

Si chiude con la comunicazione da parte del notaio dottoressa Eliana Morandi, presente nella sede della SAT insieme alla presidente Anna Facchini e al direttore Claudio Ambrosi, l’articolato percorso che quest’anno ha segnato le quattro tappe dell’Assemblea dei Delegati della SAT, con tre incontri informativi on line e la giornata conclusiva di ieri, con i consiglieri, i soci, i presidenti di sezione e i delegati in collegamento da remoto.

Nonostante le nuove modalità, sia di informazione dei soci, che di votazione, l’Assemblea si è svolta regolarmente in termini di partecipazione al voto, con 263 votazioni pervenute, delle quali 247 valide su un totale di 335 voti da poter esprimere.

Approvata la relazione morale della presidente Anna Facchini e i dati di bilancio che nel fotografare un 2020 decisamente anomalo e a tratti gravoso, individua tre aree principali di investimento per gli anni a venire: in tecnologia e in innovazione, per migliorare gli strumenti di comunicazione e partecipazione, nel patrimonio immobiliare, casa sociale e strutture alpine, per renderle compatibili con gli emergenti nuovi standard di sicurezza e igiene, senza tradirne l’essenzialità, nella ricerca di fonti di finanziamento diversificate per superare la logica del ricorso al solo contributo pubblico a fondo perduto.

“In un anno in cui quasi tutto è stato sospeso o rinviato – scrive la presidente – alcuni obiettivi sono stati centrati. Per la prima volta è stato stipulato un accordo di collaborazione pluriennale con La Sportiva, azienda trentina sviluppata a livello mondiale; ulteriori partnership con altre realtà eccellenti delle imprese trentine, sono vicine al traguardo. L’attenzione che abbiamo riscontrato in queste fasi testimonia che è possibile affiancarsi alle imprese e al mercato per co-promuovere valori sociali e culturali con logiche proattive. In questo contesto l’adesione a “1% For the Planet” apre a nuove visioni globali, di solidarietà e di conservazione attiva dell’ambiente. Altro obiettivo raggiunto, il potenziamento del settore dedicato alla comunicazione con l’attribuzione di un incarico a una professionista del digitale, il totale rifacimento del sito web, l’avvio della webapp per rinnovare l’iscrizione e per facilitare nuovi soci”.

Niente affatto facile quest’anno la partita dei rifugi: “I gestori hanno affrontato l’estate 2020 con professionalità imprenditoriale – si legge ancora nella relazione della presidente – riuscendo, seppur con fatica e stress, a chiudere quasi tutti con risultati di sostanziale tenuta. I mesi di lockdown hanno penalizzato maggiormente i rifugi ad apertura annuale, quelli di bassa quota con attività prevalentemente ristorativa, quelli di alta montagna vocati anche per la pratica dello sci alpinismo o in prossimità di zone sciistiche, con crollo verticale dei ricavi; quanto stiamo vivendo in questo autunno e le prospettive dell’inverno non sono certo rosee. A tutti comunque la SAT, dopo riunioni collettive e colloqui individuali, ha assicurato attenzione e impegno, per interpretare bisogni e aspettative”.

Durante i collegamenti nelle pre assemblee Roberto Bertoldi ha relazionato sui lavori in corso nei rifugi ,con il Boè dove i lavori sono stati ultimati e si auspica l’apertura in primavera, il rifugio Tonini, con progetto ultimato in attesa di approvazione da parte del comune di Baselga di Pinè, mentre al Mandron i lavori inizieranno nl luglio prossimo. Sul Ciampedié è in corso la programmazione della ristrutturazione da parte del Consiglio Centrale SAT”.

La dottoressa Morandi in chiusura della fase assembleare ha inoltre reso noti i nomi dei componenti la Commissione Elettorale che nel 2021 presiederà alla selezione dei candidati, sono stati eletti Emanuela Pedrotti, Riccardo Giuliani, Franco Ioppi, Cesare Pirrotta e Aldo Refatti.

Sulla registrazione della esibizione del Coro della SAT gli auguri di Buon Natale e Buone Feste della presidente.