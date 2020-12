Dopo essere stato Investito sulle strisce non trova più la sua cagnetta: «Offro 500 euro a chi me la riporta»

“Mercoledì sera alle 18:30 mi hanno investito sulle strisce in Via Asiago davanti al Bar Baracca. Purtroppo ero insieme ad i miei adorati cani Pocho e Milly. Adesso sono a casa ingessato ma Milly non è rientrata. Non posso cercarla ed offro 500 euro di ricompensa a chi me la riporti. Quando è scappata aveva la pettorina K9, una medaglietta con il mio numero di telefono, il guinzaglio, esattamente come nella foto. È una cagnetta che ha subito maltrattamenti non merita di finire così. Se ne avete notizie contattatemi allo 3358267702”.

E’ questo il disperato appello lanciato da Paolo Alvari che bloccato a casa per le conseguenze dell’investimento può fare ben poco per ritrovare la sua cagnetta. Se è drammatico perdere il proprio cane, lo è ancora di più se si è costretti a restare immobili di fronte alla voglia di spaccare il mondo. Facciamo di tutto per ritrovare la cagnetta di Paolo che essendo spaventata non sarà facile che si faccia avvicinare. In caso di avvistamento è meglio contattare il proprietario per coordinare l’intervento.

