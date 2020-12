Coronavirus: 4 decessi e 680 guariti nelle ultime 24 ore in Trentino

C’è una dato nei numeri dei contagi che quotidianamente vengono forniti dall’azienda provinciale per i servizi sanitari che non viene ancora preso nella giusta considerazione, ed è quello che riguarda la pericolosa diffusione del virus fra la popolazione più anziana. Anche oggi infatti sono 80 le persone contagiate con oltre 70 anni. «Sono troppi – ha detto il dottor Ferro ammonendo i giovani a seguire le misure anti covid – e fra questi ci saranno sicuramente dei morti»

Oggi i decessi sono notevolmente calati ma non bisogna abbassare la guardia. Oggi in Trentino sono 4 i decessi causati dal Covid-19 (3 sono avvenuti in ospedale).

Nel rapporto si contano inoltre i nuovi casi positivi: 149 derivano dai test con il tampone molecolare mentre 263 sono stati identificati dai test rapidi. Ci sono poi le conferme tramite molecolare di soggetti trovati positivi all’antigenico (34 oggi).

L’indice del contagio dai dati di oggi è molto basso, conteggiando tutti i tamponi infatti è del 7,1% (molto basso). La classificazione del Trentino da oggi passa da alta a moderata.

Negli ospedali i pazienti ricoverati sono stabili : le dimissioni sono state 32, a fronte di 35 nuovi ingress ed il numero totale delle persone curate nei reparti è pari a 428 (come ieri) di cui 50 in rianimazione (come ieri).

Sono molti per fortuna i nuovi guariti: 680, che portano il totale da inizio pandemia a quota 16.716. Infine i dati sui tamponi: i molecolari analizzati ieri sono stati 3.687, gli antigenici 2.085.

In Italia sono 16.308 i nuovi casi di coronavirus registrati il 19 dicembre su 176.185 tamponi analizzati. I morti sono 553. Calano di 405 unità i ricoveri nelle ultime 24 ore (col totale che passa a 25.364), di 35 quelli in terapia intensiva (2.784 totali).

Scende di nuovo sotto la soglia del 10% il tasso di positività (9,2). La Provincia autonoma di Bolzano, Toscana e Valle d’Aosta passeranno in giallo da domenica per scadenza dell’ordinanza vigente, che non verrà rinnovata. Il governatore De Luca annuncia che in Campania restano le restrizioni previste per le zone arancioni.