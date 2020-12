Cassa Centrale Banca: 1 milione 400 mila euro donati in beneficenza alla caritas

Cassa Centrale Banca con le società controllate Allitude, Assicura e Claris Leasing, ha deliberato una donazione di un milione di euro ripartito su 10 interventi da 100 mila euro ciascuno, a favore delle Caritas diocesane delle sedi territoriali di Cassa Centrale Banca e delle Società del Gruppo (Bari, Bologna, Brescia, Cuneo, Padova, Roma, Trento, Treviso e Udine), e un ulteriore intervento a favore di Caritas Italiana. “L’iniziativa per Caritas Italiana – ha commentato il Presidente Giorgio Fracalossi – è in continuità con tutte le attività che il nostro Gruppo persegue in termini di responsabilità sociale e solidarietà. Grazie alla presenza capillare, e alla capacità delle Caritas di intercettare le situazioni di disagio più difficili, le donazioni potranno dare un sostegno concreto in questa fase di grande necessità”.

Oltre alla donazione alla Caritas, sono state finanziate altre donazioni nell’ambito del progetto “Solidarietà di Natale”, per un totale complessivo di 200 mila euro a favore di onlus, associazioni di volontariato, culturali e di promozione sociale.

Infine, nell’ambito delle iniziative di vicinanza al territorio ed alla popolazione, il Gruppo Cassa Centrale ha donato ulteriori 200 mila euro, durante il primo lockdown, suddivisi tra 150 mila euro agli ospedali di Trento, Brescia e Cuneo e 50 mila alla Caritas di Trento.

Il progetto si sviluppa su tre linee di intervento, variamente articolate sui territori coinvolti. La prima, a favore delle persone senza dimora, sostiene i servizi di accoglienza i cui oneri sono aumentati con la necessità di disporre di spazi più numerosi e più ampi per garantire la sicurezza sanitaria degli ospiti.

La seconda linea rafforza la possibilità di sostegno alle famiglie, attraverso l’erogazione di contributi economici e servizi di orientamento per le necessità abitative, educative e sanitarie.

La terza linea di intervento prevede il sostegno alle piccole imprese per attutire gli effetti della interruzione delle attività economiche, con il sostegno a spese urgenti come locazioni, utenze e acquisti per il riavvio delle attività.

