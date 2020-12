Babbo Natale aspetta tutti i bambini nella sua casa di Cles – IL VIDEO

Natale, si sa, è la festa dei bambini, la più attesa dell’anno da tutti, anche se stavolta, causa le restrizioni sanitarie in corso, si prospetta diverso dal solito.

Ma per non deludere i più piccoli, la Pro Loco di Cles in collaborazione con il Comune di Cles ed il Consorzio Cles Iniziative ha allestito una meravigliosa “Casa di Babbo Natale” dove i piccini potranno consegnare la letterina con i loro desideri, per imbucarla personalmente proprio nella cassetta della posta di Babbo Natale!

La ‘Casa’ è stata realizzata grazie alla fantasia e creatività di Rosaria Aliprandini ed il suo team, ma c’è di più: Simone Lorengo ha girato uno stupendo videoclip che fa proprio venir voglia di andare a visitarla, e non solo ai bambini!

Pubblicità Pubblicità

Non manca davvero nulla nella dimora di Babbo Natale: il suo scrittoio personale dove legge le letterine, il letto dove si riposa, il caminetto acceso, l’abete natalizio riccamente addobbato, l’immancabile omino di pan di zenzero, le renne, e poi dolci, pacchetti con i doni, un trenino elettrico che gira intorno ad un villaggio in miniatura completo di laghetto e pattinatori in movimento, e tantissimi orsetti di peluche!!!

La ‘Casa di Babbo Natale’ vi aspetta a Cles in via Bergamo 14 (proprio dietro a Palazzo Assessorile) tutti i giorni (esclusi 25 dicembre e 1° gennaio) fino al 6 gennaio prossimo, dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00 – salvo nuove disposizioni sanitarie –

Info: Pro Loco Cles

Pubblicità Pubblicità