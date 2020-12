Anche quest’anno il calendario dei Vigili del Fuoco arriverà a tutte le famiglie di Campodenno

Nonostante la delicata situazione sanitaria, il calendario dei Vigili del Fuoco volontari entrerà anche quest’anno in tutte le case di Campodenno e delle sue frazioni.

Inizierà proprio in questi giorni, infatti, la distribuzione dei calendari 2021 da parte dei pompieri. Calendari che, per questioni di sicurezza, non verranno consegnati direttamente alle famiglie, ma verranno lasciati nella cassetta delle lettere.

«Ci dispiace molto di non poter avere un contatto diretto con tutti e non poter scambiare un saluto e gli auguri di persona, anche perché il momento della distribuzione dei calendari era in molti casi un modo per sentire la vicinanza dei cittadini – spiega il comandante Cristian Cattani –. Nonostante tutto, ci sembrava sbagliato interrompere una tradizione ormai consolidata per il nostro Corpo».

Ciò che non cambierà, sarà l’aiuto concreto che ognuno potrà offrire ai Vigili del Fuoco. Chi vorrà contribuire come gli anni passati all’operato dei pompieri, potrà infatti farlo con un versamento sul conto corrente dei Vigili del Fuoco (l’Iban è indicato nella lettera di auguri che verrà consegnata insieme al calendario) oppure utilizzando le apposite cassette messe a diposizione negli esercizi pubblici quali il municipio, la Famiglia Cooperativa di Campodenno e di Termon, il negozio La Bottega di Lover, il Market da Marika a Quetta, il Bar Stè di Campodenno e il bar Callovi Gianfranco di Termon.

«Ringraziamo tutti anticipatamente – conclude il comandante – con la speranza che tutto torni presto alla normalità e che il prossimo anno si possa tornare a effettuare la distribuzione del calendario nella modalità a cui siamo affezionati».

