Al via Desbalz il Bando 2021 del Piano Giovani AMBRA

Un’opportunità da cogliere al balzo. O meglio, desbalz: il piano giovani AMBRA usa l’immediatezza del dialetto per invitare ragazzi, ragazze e le loro associazioni a presentare un progetto per l’anno prossimo.

“Non ci siamo mai fermati, neanche in questo periodo segnato dall’emergenza Covid, e siamo più carichi che mai”, dice la referente istituzionale del piano, Michela Speziosi.

Speziosi è stata riconfermata assessora alle politiche giovanili e referente istituzionale di AMBRA anche per i prossimi cinque anni: “Sono certa che arriveranno buone proposte, da giovani sinora non coinvolti nelle nostre iniziative. E noi, assieme a tutti i componenti del tavolo giovani, siamo entusiasti, non vediamo l’ora di accogliere i loro progetti e affiancarli nel loro percorso”, commenta Michela Speziosi.

Il bando 2021 di AMBRA, intitolato appunto “Desbalz” è stato aperto in questi giorni, per costruire assieme iniziative che si potranno tenere a partire dalla prossima primavera. Una primavera di riaperture e di maggiore serenità: è l’auspicio di tutti noi, soprattutto dei più giovani. Al piano giovani AMBRA, di cui il Comune di Ala è capofila, ci contano, ma invitano anche i progettisti a prevedere sempre un piano B, per essere “resilienti” e adattarsi all’evolversi delle norme anti-Covid.

Il bando, intitolato “Desbalz”, resterà aperto sino al 14 febbraio. Gli obiettivi richiesti ai progettisti sono quelli che caratterizzano i piani giovani e quelli specifici di AMBRA: tra questi favorire iniziative di giovani e adolescenti che si attivano per il proprio territorio, incoraggiare progettualità dei più “piccoli” (11-16 anni), sostenere percorsi di crescita e formazione, attività estive per i minorenni, attivare luoghi di relazione e incentivare percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro.

I progetti devono rivolgersi a ragazzi e ragazze tra gli 11 ed i 35 anni nei territori di Ala, Avio, Mori, Ronzo-Chienis e Brentonico, i Comuni che fanno parte del piano giovani AMBRA. Possono partecipare al bando associazioni, cooperative sociali, istituti comprensivi, organizzazioni non lucrative, parrocchie, altri enti senza fini di lucro, anche gruppi informali di giovani e/o adulti.

Oltre che essere adattabili alle norme anti-pandemia, i progetti devono essere innovativi (non si possono presentare servizi o attività già in essere) e devono rispondere a dei bisogni specifici, indicati nel progetto. I progetti potranno iniziare a partire da maggio 2021.

Il piano giovani valuterà le proposte e quelle ammesse verranno finanziate fino all’80% del costo complessivo del progetto. I moduli da compilare per presentare una proposta, così come il bando completo con tutte le informazioni, si trovano sul sito Internet pianogiovaniambra.it o sui siti dei Comuni aderenti. Per informazioni 380 1943385 o 0464 916257, oppure sui canali social di AMBRA (Facebook e Instagram).