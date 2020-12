Rinnovo concessione Autobrennero: decisione rimandata alla fine di aprile 2021

Il futuro di A22 è appeso ad tre emendamenti che rimandano tutto a fine aprile del prossimo anno.

Non potendo più adottare delle proroghe è stato trovato questo escamotage che permette di prendere tempo per arrivare ad un punto finale della complessa vicenda del rinnovo della concessione.

L’idea è stata del ministro De Micheli con la quale è stato dato mandato ad Autobrennero di liquidare le quote private per arrivare ad avere una gestione in house della società che porterebbe al rinnovo della concessione senza i rischi legati ad un bando europeo.

Diciamo che siamo nella fase di pianificazione che però è ben lontana da quella operativa perché la liquidazione delle quote è un’operazione molto difficile e non solo economica, ma anche politica.

Ad esempio sono tre gli emendamenti presentati che dilaterebbero i tempi della definizione e diminuirebbero quelli di liquidazione da parte del Fondo Ferrovia al 2024 e non al 2028.

Due del deputato Gianluca Rospi ( M5S) ed uno dalla senatrice Trentina Elena Testor della lega.

Emendamenti inseriti nella proposta di legge di Bilancio che dovranno essere discussi ed eventualmente approvati. Apertissima anche la partita della quantificazione delle quote private per la cui valutazione c’è solo una cifra indicativa della Corte dei Conti: 70 milioni.

La senatrice Trentina Elena Testor (Lega) ha proposto il suo emendamento alla legge «Decreto Ristori» che, in vista della scadenza del prossimo 29 dicembre, autorizza appunto una estensione di altri sei mesi della concessione della A22 e promuovesse la costituzione di un tavolo tecnico tra tutte le realtà coinvolte per trovare la soluzione migliore.

«La decisione del Governo di “liquidare” i soci privati con il riscatto forzoso delle loro quote causerà quasi sicuramente lunghi e pericolosi ricorsi» – spiega la Testor che continua dicendo che «Non concedere la proroga della concessione rischia di portare ad una gara che potrebbe togliere agli enti locali il controllo della gestione degli investimenti già programmati e assolutamente necessari per i territori di Emilia, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Dispiace che Italia Viva abbia trasformato il proprio emendamento in un inutile ordine del giorno e non abbia sostenuto fino in fondo una posizione che, a parole, era in sintonia con quella di tutto il centrodestra. Ora il futuro di A22 si fa più incerto e gli investimenti di centinaia di milioni, accumulati negli anni grazie alla buona gestione della Società, rischiano di non essere più realizzati con grave danno per le nostre Comunità.»