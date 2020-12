Rimozione manifesti antiabortisti: sono d’accordo con il dottor Pedrotti

Spett.Le direttore,

Franco Ianeselli, auspicando un passo avanti dal punto di vista culturale fa rimuovere i manifesti antiabortisti.

Io mi trovo pienamente in sintonia con il dottor Dino Pedrotti neonatologo trentino. Altro che tutela sociale e poi in tempi di tale denatalità da rendere ancora più preziosa e irrinunciabile ogni vita.

E’ vero, il Ministro della Salute Speranza ha purtroppo liberalizzato ancora di più l’uso della pillola abortiva RU486, in seguito ad una determina dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco).

Ciò significa che moltissime donne e ragazze abortiranno da sole, dovendo gestire il dolore, il rimorso, eventuali complicazioni è molto più pericoloso per la donna rispetto all’aborto chirurgico.

Per non parlare dei danni psicologici, la situazione è terribile per la donna nel vedere il bambino morto, si tenga conto che, a nove settimane di gravidanza, il bambino in grembo, anche se pur molto piccolo, ha un viso già abbastanza definito.

È doloroso pensare ad uno Stato che relega in totale solitudine la donna che vive uno dei momenti più terribili della sua vita e non è difficile, purtroppo, immaginare che la gran parte di queste donne non possa contare neanche sull’appoggio di un compagno.

C’è bisogno di una cultura nuova, che riscopra il significato dell’essere uomo e dell’essere donna nella reciprocità, nella differenza e nella parità, nella capacità di costruire un progetto di vita per cui impegnarsi stabilmente insieme, che sia costruttivo, generativo, fecondo in una parola sola “bello”.

Lo Stato laico, deve impegnarsi in questo perché è questo il Bene Comune.

Flaviano Bolognani

