Martedì 22 dicembre “EB Center Christmas Live 4 Charity” – grande spettacolo virtuale a favore della Chirurgia Pediatrica Trentina

Ogni anno l’EB Dance School Val di Non a Cles presenta un saggio di danza a scopo benefico, e anche quest’anno Mattia Zini e i suoi allievi non potevano mancare a questo atteso appuntamento, perciò hanno studiato un grande evento virtuale per martedì 22 dicembre, organizzato dalla EB4Charity, la sezione di volontariato della EnergyBlast.it di Mattia Zini.

Ce ne parla Mattia Zini: “Qui all’EB Center stiamo preparando qualcosa di veramente speciale per Natale. Ogni anno a dicembre organizziamo una grande serata di beneficenza per regalare un sorriso ai bambini della Chirurgia Pediatrica Trentina. Anche se quest’anno è particolare e non possiamo organizzare un evento tradizionale, vogliamo dare comunque un sostegno ai bambini che devono ricevere cure mediche in ospedale. Per questo motivo la serata si farà comunque… ma in modo alternativo! Abbiamo pensato di creare un evento virtuale che verrà trasmesso in diretta Zoom martedì 22 dicembre dalle ore 19,00 alle ore 21,00.

Nel corso della serata proporremo delle mini lezioni da 10 minuti di fitness e ballo per adulti e bambini, da poter seguire tutti insieme da casa in una bellissima atmosfera natalizia. Negli intervalli tra una lezione e l’altra verranno trasmesse le esibizioni degli allievi della EB Dance School Val di Non che hanno imparato in questo periodo di lezioni online; presenteremo anche una performance di Pole Fitness di Roberta Deledda e uno show di danze latino americane preparato da me e dalla mia collaboratrice Violeta.

I posti per partecipare alla serata sono limitati (sono solo 100 i posti disponibili) quindi vi consigliamo di iscrivervi subito per non perdere l’occasione di far parte di questo evento speciale!”

L’accesso alla diretta ha un costo di soli 6 €uro che verranno devoluti interamente ad ‘AchiPe’, un’associazione di volontariato a sostegno del Reparto di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Santa Chiara di Trento con sede operativa in via Fratelli Bronzetti 29, formata da un gruppo di genitori e medici che desiderano fornire aiuto, supporto ed assistenza alle famiglie di bambini affetti da patologie chirurgico-pediatriche.

Qui di seguito le indicazioni per partecipare:

per iscriversi al link cliccare qui: Zoom webinair

scaricare l’applicazione Zoom sul cellulare, tablet o computer (consigliamo di utilizzare il computer per seguire l’evento da uno schermo grande)

il giorno dell’evento cliccare sul link che riceverete via mail al momento dell’iscrizione