Maggiorati i controlli in centro nel fine settimana grazie ai volontari

Per garantire il rispetto delle norme anti-covid in questo fine settimana cruciale per il Natale domani e domenica 20, oltre ad una sinergia con le altre forze dell’ordine, l’Amministrazione comunale ha organizzato un servizio aggiuntivo di volontari per invitare la cittadinanza al rispetto delle disposizioni, ad evitare assembramenti, a sensibilizzare al rispetto della distanza di sicurezza e all’utilizzo delle mascherine.

Norme che comunque vanno sempre rispettate da tutti per il bene di tutti, indipendentemente dai controlli. I volontari – appartenenti all’ANA (Associazione nazionale alpini), all’ANPS (Associazione nazionale della Polizia di Stato) e all’Associazione Carabinieri in congedo – saranno impiegati nelle vie del centro cittadino maggiormente interessate dal flusso di persone mediante un servizio che prevede un presidio in continuo movimento delle zone secondo il prospetto sotto riportato.

I volontari dell’ANA peraltro sabato mattina vigileranno come consueto anche al Mercato contadino di piazza Dante. I volontari saranno coordinati dal personale della Polizia Locale sia per quanto riguarda l’assegnazione sulle varie zone che per le modalità di effettuazione dei contatti in caso di necessità.

Ecco gli orari del servizio

