Dolomiti Unesco: gioco di squadra al di là dei confini territoriali

Il saluto del presidente Mario Tonina all’assemblea del Collegio dei Sostenitori della Fondazione.

“Dobbiamo riuscire a trasformare le difficoltà del momento in opportunità e ci riusciremo solo se sapremo fare gioco di squadra, collaborando al di là dei confini dei nostri territori“. Così il presidente della Fondazione Dolomiti Unesco e vicepresidente della Provincia autonoma di Trento, Mario Tonina, che nel primo pomeriggio è intervenuto, in videoconferenza, ai lavori dell’incontro annuale del Collegio dei Sostenitori della Fondazione.

“Quest’incontro – ha detto Tonina – è da sempre un fondamentale momento di confronto e di dialogo con chi, come voi, svolge un ruolo da protagonista nelle attività di conservazione e valorizzazione delle Dolomiti. Il 2020 è stato un anno molto particolare ed estremamente complesso”, ha aggiunto il presidente della Fondazione.

Pubblicità Pubblicità

“Le difficoltà date dalla situazione che stiamo vivendo, se da un lato ci impongono modalità di incontro così diverse, dall’altro sono uno sprone a ricercare con ancora maggior attenzione il dialogo con i soggetti del territorio e con voi che avete scelto di supportare attivamente il riconoscimento delle Dolomiti a Patrimonio Mondiale.

Sappiamo – ha proseguito Tonina – quanto l’epidemia da Covid-19 abbia fatto aumentare il desiderio di visitare le aree di montagna a scopo ricreativo. Questo è uno dei motivi per cui vogliamo continuare sulla strada che abbiamo intrapreso, con l’auspicio che si riesca a radicare sempre più la consapevolezza di quanto sia fondamentale e imprescindibile garantire un’efficace collaborazione interregionale a tutti i livelli, gestendo questo Patrimonio come un unicum, dal Brenta alle Dolomiti Friulane.

Come presidente della Fondazione Dolomiti UNESCO – ha aggiunto – voglio approfittare anche di quest’occasione per ribadire il nostro impegno in quanto amministratori, non solo su questo tema, ma anche per il particolare momento di transizione che ci attende, perché come sapete la dottoressa Marcella Morandini ha rassegnato le sue dimissioni dal ruolo di direttore della Fondazione, una notizia che abbiamo appreso con dispiacere, perché verrà a mancare l’apporto professionale di chi ha contribuito, in modo decisivo, a rendere la Fondazione un modello a livello internazionale. Per il lavoro svolto in questi sette anni voglio ringraziarla nuovamente – ha concluso Tonina – certo di interpretare il parere di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione”.

Pubblicità Pubblicità