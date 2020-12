Circoscrizione Gardolo, presentato il Dup: programmate solo due opere

Nel Dup (documento unico programmazione) presentato dall’assessore Franzoia in consiglio circoscrizionale, lo spazio riservato a Gardolo è a dir poco marginale.

Per il triennio 2021-’23 solo due opere: una passerella pedonale sul Rio Papa e la realizzazione di un sentiero sulla sponda sinistra dell’Avisio.

Da tenere conto che già da febbraio potranno essere fatte comunque delle modifiche. La programmazione deve fare i conti con la pandemia e con la necessità di approvazione entro il mese per evitare le problematiche legate ad un eventuale esercizio provvisorio.

È pensiero comune che ci sarebbe voluto un minimo di fantasia e dinamismo per fare meglio. Non c’è traccia infatti sulle molteplici criticità del traffico (Via Brennero, Spini, rotonda Bermax-Via Palazzine), sulla sicurezza, e per le molteplici problematiche legate al sociale.

La speranza è che possa andare in porto in tempi brevi la riqualificazione dell’area ex Atesina. Per la rivalorizzazione dell’area il comune di Trento ha finanziato 2 milioni di euro che coprono però solo le prime spese (demolizione, caratterizzazione del terreno e area verde).

Il finanziamento è stato erogato però su un’area che è ancora di proprietà provinciale e che andrà in permuta al termine di una complessa operazione immobiliare che potrebbe andare per le lunghe.

Operazione per la quale non sono ancora iniziate le stime dei terreni e che i primi test di caratterizzazione hanno già evidenziato terreni inquinati. Poi si farà il passaggio pedonale in corrispondenza del Magnete e alla fine l’unica opera certa sarà il completamento della ciclabile Campotrentino – Roncafort anche se i lavori al momento sono fermi.

Tralasciando l’aspetto politico, soffermandosi solo su quello pratico c’è ben poco da essere soddisfatti e per una realtà delicata come quella di Gardolo ci si sarebbe aspettato una maggiore attenzione.