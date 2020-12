Babbo Natale con i cavalli e la carrozza accompagna gli zampognari a fare gli auguri a Campodenno

Campodenno sta per avvolgersi di magia natalizia.

In quest’anno particolare a portare gli auguri a tutta la popolazione, domani pomeriggio, sabato 19 dicembre, saranno gli zampognari che gireranno tutte le frazioni del Comune noneso rallegrando, per quanto possibile, il Natale ormai alle porte.

«L’idea iniziale era quella di portare a tutti i bimbi un sacchettino di dolcetti come dono natalizio, ma poi abbiamo pensato di usare i soldini necessari per aiutare il piccolo Marcello, il bambino della provincia di Padova nato con una malformazione all’anca e in attesa di una costosissima operazione all’estero – spiega Nadia Bertagnolli, presidente della Pro Loco Castel Belasi che ha organizzato l’iniziativa –. Siamo certi che tutti i bambini capiranno, e anzi saranno molto contenti di sapere che, invece di ricevere il sacchettino, contribuiranno a questa proposta per aiutare un loro piccolo amico».

Babbo Natale, comunque, non mancherà. Sarà lui ad accompagnare gli zampognari con i cavalli e la carrozza per le strade di tutti i paesi partendo da Campodenno, fermandosi nelle varie piazze per fare un augurio natalizio sulle note delle zampogne.

«Babbo Natale porterà un augurio a tutti i bambini, ma anche a chi è in quarantena, a chi non sta bene e agli anziani che per vari motivi non escono di casa – conclude Nadia Bertagnolli –. Vi invitiamo quindi ad affacciarvi dal balcone o alla finestra di casa per salutare i nostri amici che passeranno solo per voi. Anche il direttivo della Pro Loco Castel Belasi augura a tutti un sereno Natale!».

