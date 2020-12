Alla Casa di Riposo di Cles i regali li portano i “Nipoti di Babbo Natale”

Che questo Natale sarà differente dal solito è un dato di fatto, viste le misure sanitarie restrittive in atto, ma per gli anziani che vivono nelle case di riposo, questo periodo è molto sofferto, non potranno passare le festività in compagnia dei propri cari. Ma è ancora più triste per chi è rimasto solo, senza parenti o amici che facciano avere loro qualche dono.

Per questo la Casa di Riposo Santa Maria di Cles ha aderito anche quest’anno al progetto “Nipoti di Babbo Natale”, organizzato dall’Associazione “Un sorriso in più”, e al quale aveva preso parte anche l’anno scorso, ma in forma più ridotta.

II progetto consiste nel raccogliere i desideri degli ospiti delle Case di Riposo di tutt’Italia, tramite una lettera ‘virtuale’ a Babbo Natale, ed inserirla sul sito Nipoti di Babbo Natale; questi desideri potranno essere esauditi da coloro che voglio diventare i loro ‘Nipoti’, regalando non solo un dono vero e proprio, ma soprattutto un momento di gioia a questi ‘Nonni’ facendoli così sentire amati e coccolati.

Le Educatrici Barbara Framba e Samanta Noldin parlano di questa ammirevole iniziativa: “Abbiamo ritenuto molto valido il progetto che regala un momento di felicita sia all’anziano che vive l’emozione di sentirsi scelto, speciale per qualcuno, sia al Nipote di Babbo Natale, che decide di esaudire il desiderio, sperimentando la gioia del dono. Inoltre, in questo momento particolare, il progetto rappresenta un’opportunità per accedere virtualmente alla Rsa, donando emozioni e calore agli anziani.

Nella nostra struttura sono stati coinvolti circa una cinquantina di residenti, che hanno accolto con entusiasmo questa particolare proposta. Quasi tutti i desideri espressi e caricati sul sito sono già stati accolti da un Nipote ed i regali, una volta recapitati in struttura, saranno consegnati all’ospite che li ha richiesti. Per chi lo desidera nel momento della consegna del desiderio sarà effettuata una videochiamata tra ‘Nonno e Nipote’: un modo per conoscersi e salutarsi che dà la possibilità di creare una relazione speciale, oltre che scambiarsi gli auguri di Natale. Infatti alcuni Nipoti che hanno aderito Io scorso anno a questa iniziativa sono ancora in contatto con gli ospiti e con noi Educatori che seguiamo il progetto. Ogni desiderio realizzato si trasforma nell’opportunità di far nascere una nuova amicizia a distanza, grazie alla mediazione degli Educatori e degli Operatori”.

Per partecipare: Nipoti di Babbo Natale

