500 monopattini in «Sharing»: il servizio non decolla e arriva un flop annunciato

Si sta rivelando un autentico e clamoroso flop il servizio dei 500 monopattini in «Sharing» annunciato in pompa magna dal comune di Trento che dovrebbe durare in via sperimentale fino al 21 agosto del 2021

Il servizio, era stato affidato, attraverso bando pubblico, agli operatori privati Bird rides Italy Srl di Milano (che ha messo a disposizione 300 mezzi elettrici di colore giallo) e Bit mobility Srl di Bussolengo, che ha fornito 200 monopattini blu.

I monopattini, utilizzabili attraverso applicazione per «smartphone», erano stati collocati lungo le strade del Comune, in 30 spazi specifici individuati dalla Polizia locale.

Si apprende però che una delle due aziende ha ritirato i suoi mezzi, senza nessuna comunicazione, senza indicazione di quanto ripartirà il servizio.

Ma questo sembra essere il minore dei problemi, sempre che non ci sia violazione del bando pubblico a cui ha partecipato.

Fino ad ora l’uso dei monopattini va detto è stato molto scarso e al sotto delle attese. Non solo, di questi mezzi viene fatto un uso improprio con velocità fuori norma, percorrenza sui marciapiedi e spesso percorrenza contromano.

Tutti si ricordano come nella conferenza stampa di presentazione da parte del Sindaco Ianeselli era stato fatto un esplicito passaggio sulla sicurezza dicendo che «Verranno organizzate anche delle iniziative di formazione specifiche per i giovani. La polizia locale monitorerà il corretto impiego dei mezzi». Ebbene ad oggi nulla di questo è stato fatto.

Ma la cosa che fa infuriare maggiormente i cittadini è il regolare abbandono dei monopattini in mezzo a marciapiedi, strade o parchi. Le testimonianze corredate dalle fotografie arrivano dagli stessi cittadini che giornalmente vedono quanto succede.

Ma sono in molti anche a chiedersi come sia garantita l’igiene del mezzo in merito al contagio, sapendo benissimo che questa questione ad oggi non è per nulla garantita.

Si tratta di un mezzo certamente comodo e funzionale, ma solo per piccoli e comodi spostamenti. La guida del mezzo infatti comporta alcune difficoltà di non poso conto: come l’impossibilità di mettere la freccia, la grande difficoltà di guida sui bolognini e dove ci sono buche e il rischio massimo in caso di impatto con un pedone. Insomma, l’idea è che la tanta e sospirata «rivoluzione» ambientalista della nuova giunta debba attendere.

Sulla questione è stata anche depositata un’interrogazione da parte del consigliere Andrea Maschio: «Ciò che si contesta è di aver fatto partire un progetto senza le infrastrutture e le regole adeguate. Ritengo che si dovesse procedere ad un percorso opposto. Imparare dalle problematiche evidenti nelle città dove è già partito e procedere a creare norme adeguate e infrastrutture adatte a permettere la percorrenza in sicurezza» – scrive nella premessa della sua interrogazione Maschio che chiede se sia vero che la società Bird abbia ritirato il servizio ed in caso affermativo quando ritenga di ripristinarlo e se ciò non sia in contrasto con il bando pubblico; se sia garantito nel servizio l’igiene necessaria ad evitare il contagio ed in caso contrario se non si ritenga di dover sospendere tutto fino a fine pandemia e se ci sia l’intenzione di sanzionare severamente coloro che infrangono le norme perché allo stato attuale è già anarchia nell’uso e del disuso.