Tensioni in aula consiliare, Paccher replica alle minoranze: «Continuate con le ottuse speculazioni sui morti»

Il consiglio provinciale in questi giorni è riunito per discutere la manovra del Bilancio. La discussione si è poi incentrata sull’emergenza Covid provocando una serie di attacchi trasversali e tensioni fra la maggioranza e l’opposizione.

I fuochi artificiali sono iniziati quando Ugo Rossi (Patt) ha criticato il presidente Fugatti per non aver nominato durante la sua relazione i tanti morti provocati dal Covid.

All’esponente del movimento autonomista ha replicato Roberto Paccher (Lega) accusando la minoranza di «speculazione sui morti».

Il consigliere regionale si è così espresso: «le minoranze non vogliono capire la situazione e le difficoltà di una Giunta che sta affrontando un’emergenza gravissima sia dal punto di vista sanitario e economico e che da parte loro arrivano solo speculazioni ottuse sui morti e sulle sofferenze e mai delle proposte».

Poi Paccher ha rincarato la dose sul suo profilo facebook dove ha pubblicato anche una vignetta piuttosto esaustiva sul comportamento delle minoranze (vedi foto): «Ieri nel mio intervento in consiglio provinciale ho mosso delle critiche a quelle forze politiche di opposizione che utilizzano la tragedia del Covid per attaccare in ogni occasione la giunta provinciale senza avanzare proposte concrete per uscire da questa tragica situazione. Sarebbe bello se le minoranze in consiglio, PD e PATT in testa – scrive Roberto Paccher – ci dicessero quali interventi farebbero loro per gestire meglio la situazione drammatica in cui si trova il Trentino, l’Italia e il Mondo intero. Sarebbe bello anche se spiegassero secondo quale lungimirante visione hanno ridotto di oltre 300 i posti letto quando governavano loro. È proprio vero che si danno buoni consigli quando non si possono più dare cattivi esempi e le loro critiche ricordano tanto “il bue che da del cornuto all’asino”.»

A fianco di Paccher si è schierato anche Claudio Cia (Agire). Il consigliere ha fatto notare che i problemi di cui si sta discutendo sono stati provocati da Ugo Rossi e dalle precedenti giunte di centrosinistra che hanno tagliato sulla sanità e sugli ospedali. La nuova giunta si trova ora ad affrontare questi problemi in una situazione di emergenza.

Sono poi intervenuti nella discussione i leghisti Mara Dalzocchio, Alessandro Savoi e Ivano Iob, l’ex assessore alla salute Luca Zeni e altri consiglieri del Pd.

Sul finire della discussione Maurizio Fugatti ha preso la parola e ha affermato: «Se stiamo facendo bene o male lo dirà la storia ma il 2020 è un anno di totale emergenza. Stiamo gestendo il Trentino in un momento straordinario.

Chi è venuto prima di noi lo ha governato in una situazione ordinaria. Ma credetemi: non è facile gestire la situazione in momenti come questo. E di questo dev’esserci una forte consapevolezza. Si deve allora solo lavorare per cercare di migliorare la situazione».