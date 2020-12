Servizi e consulenza per il mondo agricolo, pubblicato l’11° Rapporto del Centro Trasferimento Tecnologico

13.522 iscritti alla piattaforma per i servizi e per la messaggistica tecnica, 875 avvisi tecnici inviati via mail per le varie colture, 747 avvisi via sms per un totale di oltre 600 mila mail e sms inviati al mondo agricolo.

La Fondazione Edmund Mach presenta l’11° Rapporto del Centro Trasferimento Tecnologico che raccoglie le relazioni tecnico-scientifiche curate dai tecnologi, ricercatori e tecnici sulle principali attività svolte nel 2019.

Tra i dati significativi emergono 160 corsi di aggiornamento per agricoltori e allevatori, per un totale di oltre mille ore di formazione e oltre 6 mila partecipanti, 23 eventi tra cui 6 convegni tematici, 6 giornate tecniche e 3 eventi “porte aperte” alle aziende sperimentali della Fondazione.

E ancora 40 mila analisi nell’ambito chimico e viti-enologico, del pre e post raccolta della frutta, della diagnostica fitopatologica e sulla qualità del suolo, oltre 1.400 contatti con le aziende zootecniche per la consulenza, 32.850 sms di allerta gelate e 87.285 accesso all’App FEM Meteo dati Trentino. Sempre nel 2019 il personale del CTT ha pubblicato 182 articoli scientifici, tecnico scientifici, contributi a convegni, monografie.

“Un’attività intensa – spiega il presidente FEM, Mirco Maria Franco Cattani – posta a disposizione di migliaia di aziende, enti pubblici e imprese a livello locale, nazionale e internazionale, intervenendo in tutti gli ambiti del settore agricolo con una feconda attività pubblicistica su riviste scientifiche con fattore di impatto e divulgative e con una ricca attività convegnistica, di corsi e giornate tecniche di approfondimento”.

Vediamo le tematiche affrontate nella pubblicazione della struttura FEM a maggiore diffusione territoriale per le attività di ricerca applicata e sperimentazione, i servizi e la consulenza a favore del settore agro-forestale e ambientale. Ampio spazio è rivolto alle tematiche agronomiche e fitosanitarie: dagli studi sull’azoto minerale e fertilità biologica dei suoli, all’irrigazione, al monitoraggio e sperimentazioni sulla della cimice asiatica e fitoplasmosi della vite, all’uso dei droni nel controllo della Drosophila suzukii, fino agli studi sulla maturazione e conservazione delle mele.

Ricca anche la sezione che illustra i principali lavori svolti nella sperimentazione in ambito chimico enologico: dall’impatto organolettico della cimice asiatica in mosto e vino all’uso dell’ozono in enologia agli studi della fermentazione delle uve di varietà ibride. Gli argomenti coprono ancora studi sul formaggio di malga trentino, sul consumo di ossigeno in acquacoltura, sull’economia circolare dei reflui zootecnici e sulla valutazione dell’impatto odorigeno.

La pubblicazione, aperta con la prefazione del dirigente Claudio Ioriatti sul tema agricoltura di precisione e innovazione tecnologica, ha come filo conduttore il tema della sostenibilità. Formazione degli addetti, consulenza tecnica ai produttori e validazione e trasferimento dell’innovazione tecnologica alle diverse filiere produttive. Gli obiettivi del centro sono la promozione della sostenibilità economica delle aziende trentine, la mitigazione dell’impatto sull’ambiente naturale e, in ultima istanza, il favorire il benessere e la salute degli agricoltori e della popolazione che vive nelle aree rurali.

Parallelamente, il Centro attiva azioni di analisi e monitoraggio degli ecosistemi agrari e forestali. Ampio spazio è riservato all’“Attività in sintesi” che riporta tutti i dati relativi ai servizi, alle analisi e sperimentazioni svolte e comprende l’elenco delle pubblicazioni scientifiche, tecniche e divulgative, nonché i corsi di formazione e gli eventi organizzati.

La pubblicazione è scaricabile dal sito www.fmach.it/CTT