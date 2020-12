Niente pattinaggio questo inverno a Canezza

Questo inverno a Canezza non si pattinerà. Troppe le difficoltà di tutti i generi seppur si tratti di uno sport individuale che si pratica su una superficie ampia e per un numero limitato di ore. I dirigenti hanno ritenuto opportuno non far correre, ma nemmeno correre in prima persona, nessun rischio ed hanno preferito rimandare qualsiasi tipo di attività al prossimo inverno.

Mancherà un’attrazione non solo per Canezza, ma anche tutti i residenti del circondario. Sarebbe stata anche un’opzione turistica, ma per un 2020 senza vacanzieri questa era un’opportunità già persa da tempo.

Nel comunicato diffuso dalla società si legge tutta l’amarezza per una passione che resta ferma al palo e un senso di vuoto che finirà per coinvolgere tutta la comunità: “ Eccoci qui….. è giunto il momento di rendere pubblica la nostra triste decisione. In questo anno ricco di sorprese (per lo più molto negative) ci troviamo costretti a rinunciare anche al nostro amato ghiaccio, abbiamo sperato che la situazione migliorasse e potessimo accudirlo con amore per regalarvi una stagione spensierata scivolando felici sul fondo liscio e freddo di Canezza. Purtroppo per noi risulta impossibile avviare la stagione invernale. Vi auguriamo tutto il bene per queste imminenti festività, e certi della vostra comprensione vi diamo l’arrivederci a tempi migliori.”

Pubblicità Pubblicità