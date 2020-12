Manifesti rimossi: dopo le parole del neonatologo Pedrotti il sindaco faccia un «mea culpa»

Gentile direttore,

Ieri su un media trentino il neonatologo Dino Pedrotti è intervenuto nel dibattito sui famosi cartelloni contro la pillola abortiva RU486.

Ebbene, non è una buona notizia per Franco Ianeselli. Non è mai bene intervenire in stile talebano per parlare di ciò che non si conosce.

Pedrotti è piuttosto chiaro: ” Rischi anche gravi ci sono… Questa pillola induce aborto in gravide entro due mesi dall’ inizio dell’ ultimo ciclo e Pro Vita contesta il fatto che è ora disponibile anche per adolescenti senza bisogno di preventivi controlli sanitari.

È vero che le adolescenti in gravidanza sono decisamente ad alto rischio, dato che corpo e mente sono impreparati all’ evento. Tra 14 e 19 anni raddoppia il rischio di morte (della donna) e raddoppia anche il rischio di morte feto neonatale. Sono anche da considerare i rischi futuri per tutta una vita sul piano psicologico, familiare, lavorativo...”.

Il dottor Pedrotti, medico, non sindacalista, ci spiega dunque i rischi che la Ru 486 comporta anche per la salute psicofisica delle donne.

È pronto il sindaco a fare mea culpa per aver coperto manifesti regolarmente affissi e per il devastante messaggio lanciato alle donne?

Approfittiamo della circostanza anche per chiederci come mai in un tema simile le due assessore, Maule e Franzoia, non abbiano nulla da dire come donne, mamme e cattoliche. Questo silenzio addolora quanto le invettive scomposte del sindaco.

Movimento Trentino per la Vita

