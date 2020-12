L’ira ‘sinistra’ della Rai verso Fugatti, un lettore: “Giornalismo arrogante con i soldi pubblici”

“Spett.le direttore,

trovo veramente scandaloso per faziosità il tg Trentino della Rai, in particolare la giornalista Elisa Dossi. In pratica è tutta una critica alla Giunta Fugatti per la gestione della pandemia e per tutto il resto.

Viene dato ampio spazio ai partiti di opposizione, ai sindacati, a Ianeselli, con l’unico obiettivo di screditare la Provincia.

I rappresentanti politici della maggioranza in Provincia hanno pochissimo spazio in questo telegiornale. Se poi capita che il presidente Fugatti sia ospite della trasmissione, come martedì sera, viene trattato in modo sgarbato e ostile dalla Dossi, interrompendolo, contestando in modo strumentale le sue dichiarazioni e guardandolo in cagnesco.

La cosa incredibile è che la Provincia finanzia questo telegiornale così fazioso. Consiglio a Fugatti di interrompere immediatamente questi contributi e che il TGR Trentino si regga sulle proprie gambe“. Lettera firmata da Filippo Queirolo

