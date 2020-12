Le amministrazioni pubbliche e la comunicazione di oggi. Antonio Maini, sindaco di Caldes: «Fondamentale la presenza sui social»

La pandemia Covid-19 ha reso evidente come i media tradizionali non bastino più a rendere efficace la comunicazione tra pubblica amministrazione e cittadini.

Dove le principali fonti informative erano stampa e televisione, ora le ricerche sono sempre più spostate sulle piattaforme social, siano esse riferite ai più diffusi social network o riferite alle pagine social di cui le testate d’informazione si sono dotate.

Questo, in sintesi, è il pensiero, assolutamente condivisibile, del sindaco di Caldes Antonio Maini, il quale ha inviato alla nostra redazione una riflessione, che riportiamo integralmente di seguito, sull’importanza della comunicazione social da parte delle pubbliche amministrazioni.

La comunicazione pubblica tende ad essere sempre più social, modificando i paradigmi conosciuti finora ed evidenziando pratiche di comunicazione e partecipazione nuove nelle quali i cittadini si relazionano abitualmente, ma alle quali la pubblica amministrazione si sta ancora adattando.

Nella recente pubblicazione di A. Lovari “Social Media e pubblica amministrazione tra diritti e doveri: una prospettiva sociologica”, l’autore rileva alcune interessanti riflessioni non solo in ordine al diritto o dovere da parte delle istituzioni di essere sui social network, ma soprattutto sulla qualità di questa presenza che non può prescindere dal passare attraverso percorsi di assemblaggio di componenti tecniche, giuridiche e istituzionali, così come trovare il giusto allineamento di dimensioni organizzative, tecnologiche e soprattutto culturali.

I riferimenti normativi prevedono disposizioni rispetto a come l’uso dei social network da parte della pubblica amministrazione sia legittimato: a partire dalla Legge n. 150 del 2000, la quale contempla che le attività di comunicazione e informazione possano essere svolte con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la trasmissione dei messaggi (art. 2).

La letteratura inoltre offre molti spunti da diversi autori che “spingono” verso il dover stare sui social media per una serie di fattori tra i quali principalmente la già citata presenza dei cittadini che, oltre alla relazione tra pari, cercano attraverso queste forme digitali informazioni di ogni genere, incluse quelle di pubblica utilità.

La presenza sui social però è qualcosa di più complesso rispetto alla sola apertura di una pagina Facebook o un profilo Twitter. E, in questo senso, le competenze richieste andrebbero ben oltre la sola abilità personale ed amatoriale: basti pensare che, in sanità pubblica, la maggior parte delle Asl italiane ha deciso di aprire canali ufficiali senza una formazione specifica, che comprende competenze comunicative, giuridiche ed organizzative (A.Lovari 2017).

Soprattutto pensando ad un sistema di comunicazione molto spesso intossicato da disinformazione e fake news, per cui la voce delle istituzioni può essere ostaggio della logica degli algoritmi tipica di queste piattaforme (G.Boccia et al. 2018).

L’emergenza Covid-19 ha per di più mostrato le diverse velocità con cui si muovono i flussi informativi, con le correlate necessità di porsi in modo sincronico a queste, ma rendendo evidenti i tempi spesso lenti delle pubbliche amministrazioni rispetto a quelli molto più svelti dei cittadini.

In questo contesto, ci si può legittimamente chiedere come possono gestire appropriatamente la digital presence i piccoli enti come lo sono, nella media, i Comuni trentini. Perché se è vero che molti rapporti sono ancora (fortunatamente) face to face, è anche vero che molte relazioni si stanno spostando ed articolando in ambienti digitali. La qual cosa richiede abilità corrispondenti a un passaggio culturale che implica differenti approcci per poter esser gestito in maniera strategica da parte dell’amministrazione, anche nella consapevolezza che la competenza risulta il miglior strumento per far fronte a chi oggi detiene forme di monopolio dell’informazione on-line.

La qualità della presenza sui social è quindi condizionata anche dal presidio di spazi web, pur nelle logiche di una modalità comunicativa conformata al dimensionamento organizzativo, altrimenti colonizzati da informazioni non affidabili, ma ritenute vere. Se non altro per riconsegnare quella fiducia talvolta influenzata negativamente da una lettura (purtroppo) non sempre accreditata del macro sistema pubblico e politico.

I pericoli sono molti e passano dal rischio di cadere nella retorica dell’innovazione tecnologica fine a se stessa a quello di rispondere più alle necessità di visibilità personale, nelle strategie di ricerca di consenso e di immagine, che alla funzione informativa.

Sono molti però anche i benefici: basti pensare a come gli strumenti social, intesi come spazi per veicolare comunanze di interessi, possano concretizzare i concetti della partecipazione, della trasparenza e dell’ascolto.

La strada maestra è nell’investimento in formazione, con interventi mirati e sicuramente di sistema, tenuto conto di come può essere complessa, per molti aspetti, l’attivazione di percorsi formativi in enti di piccole dimensioni.

Gli obiettivi sono di migliorare la qualità della presenza istituzionale negli ambienti comunicativi digitali e di far maturare la consapevolezza di un cambiamento che, inevitabilmente, è già in atto.