La “Rete degli Studenti Medi” presenta una carta dei diritti degli studenti in DAD: ecco le dichiarazioni del Presidente Benoni e di Leonardo Divan

E’ stata portata ieri 15 dicembre all’attenzione della Consulta Provinciale degli studenti della Provincia autonoma di Trento una carta dei diritti degli studenti e delle studentesse in DAD stilata dalla “Rete degli studenti Medi”.

Secondo l’associazione studentesca, gli studenti non sarebbero abbastanza tutelati e avrebbero bisogno di una carta che li “protegga”.

La proposta di approvazione di tale Carta è stata presentata in Consulta da un’esponente del sindacato studentesco ed è stata poi approvata quasi all’unanimità.

Pubblicità Pubblicità

A tal merito, abbiamo intervistato il Presidente Vittorio Benoni il quale ci ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sono stato invitato da un mio collega della Consulta ad assistere alla presentazione di questa carta da parte di una ragazza che non conoscevo e non conoscevo neppure l’associazione di cui faceva parte. Mi è stata presentata questa carta in generale; i punti non mi sembravano nulla di eccessivo o fuori dal mondo a parte qualche dettaglio che bisognerebbe sistemare.

Approfondendo la questione legata a questa associazione ci siamo resi conto della sua appartenenza politica un po’troppo spostata verso sinistra e per questo, come Presidente della Consulta, non posso permettermi di pubblicizzare delle associazioni con orientamento politico poiché la consulta è apolitica.

Avremmo fatto la stessa cosa anche nel caso in cui ci avesse presentato una carta del genere un’associazione di estrema destra”- Infine Benoni precisa-“Per il momento è stata congedata l’espressione in merito alla carta da parte della Consulta poiché io, in quanto Presidente, non posso lasciare che un organo istituzionale pubblicizzi delle associazioni così fortemente politicizzate.”

Pubblicità Pubblicità



Sulla questione, abbiamo chiesto anche il parere del Consigliere Leonardo Divan, già presidente della Consulta il quale ha esordito dicendo:“In merito al contenuto, prima di tutto non ritengo che questa carta possa essere utile se presentata all’interno delle singole provincie o territori; questo è un documento che eventualmente dovrebbe essere sottoposto all’attenzione del ministro se lo stesso ministero non ci stesse già lavorando.

Sappiamo infatti che costituzionalmente il settore scolastico viene regolato dallo stato centrale e non dalla provincia. Nella carta si parla inoltre di DAD, parola superata poiché oggi si tratta di DDI, didattica digitale integrata che è una cosa diversa. I “giovani sindacalisti” dovrebbero sapere che oggi parliamo di DDI come ha scritto anche la ministra Azzolina nelle ultime circolari e negli ultimi documenti.

Come sempre, sarebbe utile che prima di tutelare i diritti altrui, si sviluppassero le competenze necessarie per svolgere un lavoro, una missione, sicuramente non semplice.

In questo documento c è dunque un’assenza di conoscenza.

Sino ad ora io infatti non ho mai letto di interventi particolarmente acculturati da parte di esponenti di questo gruppo in materia scolastica e per questo non credo che abbiano le capacità di parlare di una materia così difficile come la scuola che non va affrontata con la supponenza di rappresentare un sindacato. Un sindacalista deve essere a conoscenza di determinate nozioni anche giuridiche e dovrebbe avere competenze che non penso loro abbiano.

Mi potrei anche sbagliare, ma non credo di conoscere nessuno di quell’associazione in grado di stilare un tale documento.”-il Consigliere termina così il suo ragionamento-“Questa carta non va bene, dev’essere creato un testo che normi i diritti e anche dei doveri degli studenti in collaborazione con la Provincia che però rispettino i limiti costituzionali. Io sono anche disponibile ad aiutare nello stilare questa nuova carta.”