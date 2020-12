I campanelli di Santa Lucia suonano dai balconi

A Brentonico, come in tanti paesi del Trentino, c’è sempre stata la tradizione di suonare i campanacci, la notte di Santa Lucia, per richiamarla in paese, accompagnata dal suo asinello, e portare così i classici dolci ai bambini più buoni.

Da tanti anni poi, con l’organizzazione dalla Sat, si era soliti vedere passare la santa con l’asinello per le vie del paese ma quest’anno, causa Covid, non si è potuto fare.

Così i giovani brentegani hanno ben pensato di organizzare una “chiama” per le 18 del 12 dicembre.

L’appuntamento era per tutti i più piccoli, sui poggioli e i balconi di casa, con campane, campanelli e campanacci per far sentire la presenza di tanti bambini desiderosi di vedere i loro piattini, riempiti di farina e sale per l’asinello, ricambiati con tanti dolci e forse qualche giocattolino.

Lo spettacolo sonoro è stato indimenticabile e alcuni video su Youtube e sui social network lo testimoniano: tanti hanno risposto all’appello e la tradizione, anche per quest’anno, è stata rispettata.

