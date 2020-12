202 posti letto di accoglienza per persone senza dimora: da domani presso le 2 strutture di Casa S. Maria e di Casa S. Nicolò

Il sistema di accoglienza delle persone senza dimora ha raggiunto un importante traguardo, reso possibile grazie alla sinergia tra Provincia, Comune di Trento e gli altri i soggetti che compongono il Tavolo per l’Inclusione sociale.

Grazie all’apertura delle due strutture di Casa S. Maria e di Casa S. Nicolò, che saranno gestite dalla Fondazione Comunità Solidale e dalla Caritas, da domani, 18 dicembre, risulteranno infatti disponibili 202 posti letto per l’accoglienza invernale di persone senza dimora presenti sul territorio provinciale. Il dato è ancora più importante se si considera che, nonostante l’emergenza in corso e le necessarie misure di distanziamento, rispetto allo scorso anno è aumentata di qualche unità la disponibilità complessiva dei posti letto.

“La pandemia – commenta l’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana – ha reso necessario una riprogrammazione delle modalità di accoglienza, al fine di garantire una maggiore copertura per il periodo invernale e favorendo anche la gestione da parte dei soggetti del Terzo settore in prima linea in questo particolare momento, a loro va un particolare ringraziamento, come anche a tutte le persone e agli enti coinvolti che, in collaborazione con i servizi pubblici, consentono di dare risposte di accoglienza ancora più fondamentali in questo particolare periodo storico”.

In questi giorni si è tenuto anche un confronto diretto con il Commissariato del Governo, per condividere l’andamento del fenomeno e le scelte complessive, con particolare riferimento alle persone richiedenti protezione internazionale in attesa di accesso al programma di accoglienza straordinaria.

Occorre assicurare il monitoraggio costante e la valutazione delle condizioni delle persone che accedono ai servizi di accoglienza diurna o residenziale, con una specifica attenzione a quelle escluse dall’attuale offerta di posti letto, presenti nelle liste di attesa o conosciute dall’Unità di strada, dal Punto di Incontro o dalla Mensa della provvidenza del Convento dei Frati Cappuccini.

Al riguardo, tenuto conto della presenza sul territorio cittadino dell’Unità di strada finanziata dal Comune di Trento, Comune e Provincia intendono svolgere una puntuale rilevazione delle persone attualmente in strada, del loro status, delle loro condizioni personali e del relativo fabbisogno di sostegno, per una valutazione e un’eventuale ridefinizione degli interventi. A questo scopo il Comune di Trento si rende disponibile per eventuali interventi di rafforzamento del sistema a favore dei senzatetto presenti nel capoluogo.

