Valanga rifugio Pian dei Fiacconi, Luca Guglielmi: «Vicino all’amico Guido Trevisan»

Ieri una grande valanga si è staccata dal versante trentino della Marmolada, distruggendo il rifugio di Pian dei Fiacconi. (qui l’articolo con le foto)

La valanga si è staccata nell’area di Punta Penìa spazzando via in pieno il rifugio. Purtroppo una metà è andata completamente distrutta mentre l’altra metà dovrà essere sarà demolita.

Su quanto successo ieri sera è intervenuto il consigliere provinciale Luca Guglielmi: «Ho appreso oggi – scrive in una nota – durante i lavori del Consiglio Provinciale, con enorme tristezza di quanto accaduto al Rifugio “Pian dei Fiacconi”, in Marmolada, ieri, a seguito del distacco nevoso, di una valanga possente, che lo ha travolto e distrutto. Al gestore Guido Trevisan, compagno di tante battaglie per il rilancio della Marmolada va la mia vicinanza, il mio rinnovato sentimento di amicizia e l’impegno in prima persona affinché la sua struttura venga ripristinata al più presto. Non era infatti solo un rifugio, era una meta, era per molti di noi l’arrivo in un posto sicuro, circondato da panorami favolosi, nel cuore della montagna più bella, dell’unica indiscussa Regina delle Dolomiti, la nostra stupenda Marmolada».

