Mille mascherine per i ragazzi di Casa Sebastiano

Il Trentino vanta una tradizione di solidarietà e generosità che tutta l’Italia ci invidia. Proprio grazie a questo nostro essere “comunità” abbiamo saputo superare nei secoli le difficoltà di un ambiente montano non favorevole e le traversie storiche di un territorio di confine.

Ancora una volta l’iniziativa personale di un imprenditore trentino rende onore a questa virtù che ci contraddistingue con un gesto di solidarietà concreto: l’ingegner Alessandro Corazzolla, amministratore dell’azienda EcoTech GTS (acronimo di “Green Technologies & Safety”), ha omaggiato di 1.000 mascherine chirurgiche e FFP2 il centro per ragazzi con autismo “Casa Sebastiano”.

EcoTech GTS è una giovane azienda di successo, che miscela sapientemente innovazione tecnologica, affidabilità e qualità: progetta, produce e commercializza sistemi e componenti tecnici per aziende specializzate che operano nei settori della sicurezza, tutela e salvaguardia dell’ambiente.

Pubblicità Pubblicità

Un’azienda che fa dell’attenzione al territorio, all’ambiente e alle persone la propria mission, sia tramite prodotti di elevata sicurezza per la ventilazione industriale, per la filtrazione e depurazione dell’aria, sia attraverso la responsabilità sociale.

In un periodo di incertezza e difficoltà diffusa, acquista ancora maggiore valore un atto di generosità gratuita, volto a dare sostegno a una realtà unica come “Casa Sebastiano”, centro riconosciuto a livello nazionale e internazionale, essenziale per le molte famiglie che lì trovano le cure necessarie per ragazzi e adulti con Disturbi dello Spettro Autistico.

Un gesto che ci ricorda il preziosissimo valore del dono, una disposizione spontanea volta al bene altrui che va oltre il semplice regalo, perché comprende una funzione sociale importantissima che è quella di creare legami.

Pubblicità Pubblicità



Nel mondo globalizzato odierno, in cui ogni azione si riflette sulle vite di tutti, non possiamo che sperare che molti altri si ricordino delle tantissime realtà che in Trentino lavorano in sostegno delle persone in difficoltà. Difficoltà che la pandemia ha gravemente acuito.