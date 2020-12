Maurizio Fugatti alle minoranze: «Basta polemiche. Sarà la storia a giudicare»

Durante la discussione sulla manovra di bilancio nuovo scontro fra le minoranze e il presidente Fugatti. Nella replica finale in video conferenza il governatore ha detto che «sarà la storia a giudicare se avremo gestito bene questa fase di emergenza del tutto straordinaria. Oggi serve prudenza nei giudizi perché la situazione può cambiare in modo del tutto inatteso».

La discussione generale della manovra di bilancio proposta dalla Giunta si è conclusa alle 19.00 di ieri e riprenderà oggi in presenza presso l’aula consiliare.

Il governatore ha invitato tutti a fare la propria parte e, per il momento, fino alla fine della pandemia, a lasciare da parte la politica. «Ci troviamo in una fase del tutto straordinaria. Sarà la storia a dire se l’avremo affrontata più o meno bene. La politica tornerà sicuramente – ha aggiunto, ma dopo la pandemia».

Fugatti ha anche assicurato che informerà il Consiglio su quali tra i progetti trasmessi a Roma per il Recovery Fund il governo deciderà di selezionare e finanziare.

Il presidente della Giunta ha comunque apprezzato i contributi emersi anche dai consiglieri di minoranza in queste due giornate di discussione generale. E ha fatto proprio il monito di Tonini: per governare non basta amministrare, occorre anche programmare.

Fugatti ha poi ribadito la volontà di tenere i piedi per terra: pur prestando attenzione alle fasce deboli della popolazione, ha detto, occorre guardare soprattutto all’economia per garantire al sistema le risorse necessarie a sostegno delle varie voci di spesa della Provincia. I progetti e i percorsi inseriti nella mia relazione, ha detto Fugatti, rispondono alla richiesta di concretezza di Tonini.

Il tema più volte evocato è quello dei progetti strategici per accrescere la competitività del Trentino a valere sulle risorse del Recovery. “La Giunta – ha annunciato il presidente – è disposta ad informare preventivamente il Consiglio sulla selezione dei progetti che verranno scelti tra i 32 già inviati a Roma. Ma non si sa ancora di quante risorse derivanti dal Recovery Fun la Provincia potrà disporre e quali dei nostri progetti lo Stato deciderà di sostenere”.

Quanto alle richieste e proposte puntuali avanzate dalle minoranze, Fugatti ha ricordato che con questo bilancio la Giunta interviene a sostegno delle Rsa, mentre “su altre richieste è saggio fare il passo secondo la lunghezza della gamba”.

Per questo, ha spiegato, “la Giunta non intende azzerare l’addizionale Irpef fino a 25.000 euro, perché questo impatterebbe troppo sul bilancio provinciale”. Se poi dall’avanzo dovessero emergere risorse che andranno oltre i 150 milioni previsti, si prenderanno in considerazione altre proposte delle minoranze. “Siamo fiduciosi – ha aggiunto – che la trattativa con Roma da noi portata avanti insieme alla Provincia di Bolzano per ottenere le risorse richieste possa andare a buon fine”.