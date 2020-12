Fratelli d’Italia quintuplica gli iscritti in Trentino

Oltre 400 iscritti a Fratelli d’Italia, in gran parte proprio nelle ultime settimane: “è il frutto della campagna di adesione sui web, ma anche e soprattutto del crescente consenso che riscuote Giorgia Meloni anche in Trentino, come dimostra il risultato eccezionale ottenuto nelle amministrative di Settembre”: è quanto dichiarato dal Senatore Adolfo Urso, Commissario del partito, che ha ringraziato i presidenti di Circolo per il lavoro svolto e il responsabile della organizzazione Dottor Roberto Biscaglia per il successo della mobilitazione.

“Il nostro traguardo – ha aggiunto Urso – è quello di raggiungere entro sei mesi quota mille iscritti con un circolo in ogni comune di rilievo”.

Soddisfatto e determinato Roberto Biscaglia, per il quale tuttavia questo è solo l’inizio: “motivazione, tenacia e coordinamento del Partito su tutto il territorio provinciale – ha dichiarato Biscaglia – stanno dando i loro frutti, portando al risultato di una sua forte e rapida strutturazione. Circoli, iniziative, coordinamenti e personalità di spessore e autorevolezza in seno a Fratelli d’Italia stanno creando un crescente interesse: sia tra quei cittadini finora lontani dalla politica, sia tra quelli ormai delusi da altre forze politiche. Fratelli d’Italia in Trentino sta rapidamente assurgendo al ruolo di forza di riferimento”.

Pubblicità Pubblicità