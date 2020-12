Essere giovani in Trentino: giovedì 17 dicembre su piattaforma Zoom

Si terrà domani il seminario online sullo stato delle politiche rivolte ai giovani e gli esiti del servizio civile in provincia di Trento, al quale parteciperà anche l’assessore provinciale all’Istruzione, Università, Cultura Mirko Bisesti.

Nel corso del seminario saranno presentate tre ricerche sociali: “Crescere in Trentino 2020”, che presenterà alcuni dati sulla condizione giovanile in provincia di Trento e il Rapporto biennale sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche giovanili; una valutazione dei progetti e considerazioni strategiche riferite all’attuazione dei Piani giovani di zona (analisi del trend 2012-2018); l’esperienza del servizio civile (indagine campionaria sui giovani che hanno concluso il servizio civile nell’anno 2020).

Il seminario si propone di fornire spunti per una riflessione sulle politiche giovanili in provincia attraverso tre strumenti: le politiche giovanili, i Piani giovani di zona e il servizio civile. Di seguito il dettaglio delle tre ricerche che verranno presentate domani al pubblico.

Crescere in Trentino – Si tratta del rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche giovanili, che viene redatto con cadenza biennale. La prima parte del rapporto è finalizzata a ricostruire il contesto socio-economico dei giovani e la sua evoluzione, mentre la seconda parte è dedicata a una rassegna di quanto realizzato per i giovani trentini in termini di spazi, politiche, servizi, con particolare attenzione allo strumento dei Piani Giovani di zona e dei Piani d’Ambito.

Piani giovani di zona – L’analisi effettuata riguarda le caratteristiche dei progetti realizzati nell’ambito dei Piani Giovani di Zona, nei Piani Giovani d’Ambito, in quelli di rete e in quelli straordinari nel periodo che va dal 2012 al 2018. Si tratta di oltre 3000 progetti che hanno coinvolto migliaia di giovani trentini in attività sociali, ludiche, professionali, di volontariato.

L’esperienza del servizio civile – Si tratta di un’indagine realizzata dall’Istituto di statistica provinciale nei primi mesi di quest’anno. L’obiettivo generale è l’acquisizione di informazioni utili a comprendere se e come il servizio civile abbia effetti per i giovani che hanno partecipato a questa esperienza, sia per quanto riguarda il lavoro, sia sotto il profilo delle scelte di vita.

Disporre di elementi aggiuntivi sull’esito dell’attività svolta durante il servizio e su eventuali effetti sul periodo successivo, servirà per migliorare la proposta offerta ai giovani e per organizzare in modo più efficace la formazione, il monitoraggio e la stessa promozione del servizio. Il target di riferimento è costituito da 1.271 ragazze e ragazzi che hanno svolto il servizio civile in Trentino dal 2015 a fine 2018.

L’incontro avverrà in forma digitale tramite la piattaforma Zoom, cliccando a questo link: https://us04web.zoom.us/j/7967788950?pwd=cVVhc0tpU0ZQQkZOczJIZ0tEaDRRQT09; oppure, nel caso in cui già si utilizzi Zoom, si possono utilizzare le credenziali: ID Meeting: 796 778 8950; Passcode: 123456.

Per maggiori informazioni: tel. 0461 495 528; antonio.geminiani@provincia.tn.it