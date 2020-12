Compra un bici rubata, 40 enne di Trento nei guai

L’uomo, un 40 enne di Trento è stato accusato di incauto acquisto dopo aver comprato una bicicletta sul noto sito subito.it.

Non era il suo primo acquisto, l’uomo infatti aveva l’abitudine di comprare delle biciclette in cattive condizioni per pochi euro per poi ripararle e rivenderle.

L’ultimo acquisto fatto in buona fede purtroppo però non è andato come gli altri. L’uomo ha riparato la mountain bike per poi rimetterla in vendita sullo stesso sito ma dopo alcuni giorni si è trovato i carabinieri in casa.

Il legittimo proprietario pare abbia riconosciuto la sua bicicletta che era stata rubata a Caldonazzo e per questo è scattata la denuncia. Le forze dell’ordine dopo la denuncia – attraverso le testimonianze e le indagini – sono risaliti all’uomo che ha venduto la bicicletta al meccanico per hobby, che nel frattempo si era trasferito a Roma ai due ragazzi che l’avevano rubata (un 18 enne e un minorenne).

Il 40 enne di Trento aveva acquistato la bicicletta per 250 euro, ma il suo valore era di oltre 800 euro. Troppo poco secondo l’accusa che appunto gli ha contestato l’incauto acquisto. Il meccanico alla fine avrebbe guadagnato 100 euro, ed ora, oltre a rimetterci i soldi dell’acquisto, ne dovrà spendere molti di più fra spese di tribunale e avvocati vari. L’unico a sorridere è il legittimo proprietario che ha ritrovato la sua mountain bike riparata e nuova fiammante senza nemmeno aver speso un euro.

