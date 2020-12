Orso confidente avvistato più volte vicino ai centri abitati: le raccomandazioni del Comune di Ville d’Anaunia

Un orso particolarmente confidente è stato ripetutamente avvistato nei giorni scorsi, in orario notturno, nei pressi dei centri abitati in varie località dei Comuni di Ville d’Anaunia e di Contà.

Il ripetersi di questi episodi ha spinto l’amministrazione comunale di Ville d’Anaunia a pubblicare alcune raccomandazioni per evitare, per quanto possibile, situazioni di pericolo.

«Se è vero che – scrive l’amministrazione sulla propria pagina Facebook – in un ambito territoriale come il nostro, occasionali segnalazioni di questo tipo sono da considerarsi nella norma (orsi avvistati nei pressi di centri abitati o case isolate perché in transito o perché attratti da fonti alimentari come ad esempio la frutta matura), nel presente caso le segnalazioni si sono più volte ripetute in un breve periodo e l’orso in questione ha manifestato molta confidenza nei confronti dell’uomo, alimentandosi inoltre su compost, danneggiando alcuni pollai e, a Flavon, predando dei vitelli».

L’amministrazione ha quindi contattato il Servizio Foreste e Fauna e, visto che l’esemplare è ancora in piena attività, raccomandato alla cittadinanza di rispettare alcune indicazioni.

Per quanto possibile, bisogna evitare di lasciare fuori casa fonti di cibo potenzialmente attrattive per l’orso e in alcun modo cercare di attirare l’animale mettendogli a disposizione degli alimenti.

In caso di avvistamento, non ci si deve assolutamente avvicinare all’animale. Va invece segnalato l’evento al numero di reperibilità 335.7705966 attivo h 24 e 7 giorni su 7.

«Si prega di segnalare al numero di reperibilità anche il rinvenimento di ulteriori indici di presenza, o il riscontro di nuovi danni» conclude il Comune di Ville d’Anaunia.