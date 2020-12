Maestre d’asilo si rifiutano di portare la mascherina. Licenziate

Due maestre d’asilo di Trento e Rovereto non hanno mai indossato la mascherina. Da quando è ripresa la scuola, nel mese di settembre, hanno deciso di non portare la mascherina andando fino in fondo senza mai nessun ripensamento e andando quindi incontro al licenziamento.

La maestra di Rovereto insegnava alla scuola materna da più di vent’anni e sei anni fa era diventata di ruolo. Durante l’emergenza sanitaria per le insegnanti, e per per tutti coloro che lavorano a contatto con gli altri, è obbligatorio tenere la mascherina per tutto l’orario di lavoro.

Ma il caso di Rovereto è piuttosto emblematico. L’insegnante infatti ha lavorato per un intero mese all’interno della struttura senza indossare la mascherina e il funzionario, i colleghi docenti e i genitori non si sono mai lamentati di nulla.

A fine settembre però una mamma si è resa conto che l’insegnante non indossava la mascherina e da lì sono partite tutte una serie di contestazioni. Dopo una prima convocazione, la maestra è stata sospesa in via cautelare e invitata a fornire dei documenti che giustificassero il fatto che non dovesse portare la mascherina.

La donna ha portato delle teorie di alcuni medici (Stefano Montanari e Giuseppe De Donno), i quali affermano che indossare la mascherina per diverse ore al giorno può creare gravi danni alla salute.

Ha inoltre portato alcune certificazioni di psicologici, i quali affermano che i bambini posso avere seri danni a livello livello linguistico e psicologico a interagire con un adulto a volto semicoperto. Motivazioni che però non le hanno salvato il posto di lavoro. La maestra infatti è stata licenziata.

La donna è stata convocata più volte anche dalla Provincia (datore di lavoro) per cercare un compromesso ma si è sempre rifiutata di indossare la mascherina. Essendo però un obbligo la Provincia non ha potuto soprassedere. «Il procedimento si è concluso perché ha mantenuto ferma la sua posizione dopo reiterati inviti a tornare sui suoi passi e a scegliere altre strade — spiega Roberto Ceccato, dirigente del Dipartimento istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento —. Purtroppo i nostri tentativi non hanno prodotto risultati. Quindi nessun licenziamento in tronco».

Il caso di Trento è del tutto simile anche se qui, colleghe e genitori hanno subito denunciato la cosa al funzionario della scuola.

La maestra ha subito parecchi richiami finché è stata convocata due volte per cercare di trovare una soluzione che potesse convincerla a rispettare le regole governative. Purtroppo la donna è rimasta ferma sulle sue posizioni e non c’è stato nulla da fare. Dopo oltre 10 anni di lavoro di ruolo anche lei ha preferito il licenziamento alla mascherina. Decisione, coi tempi che corrono, piuttosto incomprensibile.