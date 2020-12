I taxi di Bologna sfilano per «Chico Forti Libero» – IL VIDEO

‘Una corsa per Chico‘ la sfilata di taxi partita da piazza della Costituzione per manifestare a favore dell’imprenditore trentino, rinchiuso dal 1999 in un carcere di Miami con l’accusa di omicidio. Una corsa per Chico Forti, magari da Bologna fino in Florida per liberarlo dal carcere di Miami e portarlo finalmente a casa.

È stato questo che ha ispirato Gabriele Sabbatini, l’ideatore della sfilata dei taxi tra le vie di Bologna, che ha voluto in qualche modo dare supporto al nostro connazionale, “ingabbiato” nell’ incubo americano. La voglia e l’intento è stato quello di svegliare, smuovere la coscienza dei tanti, ma soprattutto dei “più”, quelli della stanza dei bottoni, quelli che possono davvero fare qualcosa, quelli insomma del governo.

Una gran moltitudine di taxi e clacson che all’unisono hanno gridato giustizia per Chico Forti e che hanno sfilato per circa due ore nel centro di Bologna. Sulla fiancata la scritta ‘Chico free, Enrico Forti libero‘. Bologna è una città che Chico ha sempre amato e dove ha studiato per molti anni.

“Ho conosciuto Chico e la sua storia, grazie al servizio de Le Iene – dichiara Gabriele Sabbatini – e da lì ho incominciato a documentarmi sulla sua vicenda. Chi fosse, perchè, come è possibile… Poi mi sono ripromesso che appena sarei riuscito ad ottenere la licenza per il mio taxi, visto che all’epoca avevo un distributore, ma avevo in progetto di cambiare attività, avrei dedicato la tela della mia auto a lui”. E ancora: «Solo offrendo un servizio pubblico, di piazza, potevo dar voce alla sua storia. Così nasce “La tela di Chico”, la mia auto, il mio taxi dedicato a lui taxi bianchi di Bologna sono diventati delle vere e proprie tele».

Sotto l’appello di Tiziana Marini al governo italiano.

