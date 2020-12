Gli orsetti gommosi Haribo compiono un secolo di vita

Quante buste di orsacchiotti gommosi colorati oppure di cilindretti di liquirizia ripieni ci siamo mangiati? E’ una tentazione continua, trovi gli espositori alle casse dei supermercati, al cinema o dal tabaccaio: Haribo è sempre li a tentarci come l’ultima novità e chi direbbe che proprio in questi giorni festeggia il secolo di vita? Rotelle, coccodrilli, banane per un sapore unico una sequenza di forme iniziata nel 1922 col classico orsetto, tre anni dopo la prima liquirizia e poi tutte le altre “ dolci idee” che hanno creato un impero: 7 mila dipendenti, 2 miliardi di fatturato annuo e 100 milioni di orsetti prodotti giornalmente in 16 sedi produttive.

In tanti hanno apprezzato e apprezzano tutt’ora la rotellina di liquirizia che si assapora un pezzo alla volta srotolandola pian piano: una gioia non solo per i bambini, ma anche per gli adulti.

Il mondo delle caramelle gommose Haribo è stato un mondo a parte per molte generazioni diventando un antistress poco ben visto dai dentisti.

Il significato del nome? Un acronimo di Hans Riegel e la città di Bonn dove all’interno di una cucina ricavata in una lavanderia tutto ebbe inizio.

Del tutto originale anche l’impatto: la mou si scioglie in bocca per un piacere effimero; la caramella dura la si rigira con la lingua, si prova a masticarla, ma l’impatto con i denti può anche dare fastidio; una gommosa invece è un piacere che sembra non finire mai.

