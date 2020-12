Circoscrizione Centro Storico – Piedicastello: la partita principale si gioca sull’area ex Atesina

Sono molte le novità legate al Dup che riguarderanno la circoscrizione Centro Storico – Piedicastello anche se la maggior parte arriva dall’attività della precedente amministrazione, mentre la nuova potrà incidere nel biennio di programmazione 2021-’22.

Partiamo dall’intervento più pratico di tutti: i bagni pubblici. Oltre a quelli già esistenti presso la palazzina dell’Apt in Piazza Dante, ne arriveranno dei nuovi in Via Belenzani ed in Piazza Fiera dove – come ha spiegato l’assessore al Bilancio ed al patrimonio Franzoia intervenuta al consiglio di circoscrizione che si è svolto l’altra sera in videoconferenza – al posto dell’ex edicola, sorgerà una struttura modulare che prevede sia lo spazio per un’attività commerciale, ma anche per il fasciatoio ed i bagni pubblici.

A breve partiranno i lavori , grazie alla disponibilità di Patrimonio, per raddoppiare i posti auto nel parcheggio ex Sit che alla pari del nuovo dell’area ex Italcementi saranno strutture provvisorie in attesa della riprogettazione della zona che prevede anche un parcheggio per biciclette con colonnina di ricarica per quelle elettriche, al posto del fabbricato dell’ex distributore di benzina.

La partita principale sarà quella dell’area ex Atesina – confermata la disponibilità di 2 milioni di euro per la demolizione di alcuni fabbricati e la caratterizzazione del terreno – per la quale si vorrebbe arrivare molto a breve ad avere una bozza di accordo con la Provincia: “ Stiamo trattando la permuta dell’area con la Provincia – ha spiegato l’assessore Franzoia – nell’ambito di una partita molto vasta che interessa l’ex scalo Filzi, una grande area a Roncafort che è di interesse della Provincia per l’ampliamento del nodo intermodale e siamo prossimi alla stesura delle perizie di stima.”

Iniziata la caratterizzazione del terreno che ha già evidenziato una zona inquinata in corrispondenza dell’area di rimessaggio delle corriere. A questo proposito il consigliere Paolo Valentini ha chiesto di fare tutto il possibile per arrivare alla sottoscrizione di un documento che impegni la Provincia alla permuta.

Confermata anche la costruzione del passaggio pedonale al Magnete e dell’area verde all’interno dello stesso rione. La consigliera Martina Loss ( Lega) ha sollevato il problema dei fondi da assegnare alle associazioni per le loro iniziative non assegnati quest’anno.

La proposta è quella che il disavanzo possa essere aggiunto al nuovo stanziamento del 2021 in modo da poter dare maggiore autonomia di gestione per le singole iniziative. Da parte dell’assessore un parere in linea di massima favorevole.

Infine scadranno al 29 gennaio i termini massimi per la presentazione delle domande di assegnazione degli alloggi pubblici disponibili in circoscrizione.